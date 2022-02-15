Зокрема, рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року залишається чинним.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг наголошує, що двері Альянсу для майбутнього членства України залишаються відкритими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Альянсу підтвердив, що рішення саміту НАТО у Бухаресті, який відбувся у 2008 році, що Україна і Грузія у майбутньому стануть членами Альянсу, залишається чинним.

"Бухарестське рішення залишається в силі. НАТО рішуче вірить, що усі країни мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відкритими. Розширення НАТО мало великий успіх. Воно допомогло поширити демократію і свободу та гарантувати мир і стабільність в Європі на десятиліття. Тож, це рішення залишається у силі", - заявив Столтенберг.

Шлях України до НАТО: що відомо

У комюніке за підсумками останнього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

1 грудня 2021 року президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України до НАТО.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг неодноразово наголошував, що НАТО не піде на поступки Росії у питанні наближення України до членства. За його словами, Україна має право на захист і разом з НАТО визначатиме питання членства в Альянсі.

14 лютого 2022 року канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц у Києві заявив, що питання членства України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному.

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