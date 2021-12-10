Мова йде про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Зокрема, мова йде про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії.

У відомстві заявили, що НАТО нібито втягує Україну в альянс і підштовхує Київ до "агресивних кроків".

Читайте такожСтолтенберг очікує, що столиці НАТО не слухатимуть РФ, яка проти руху України до Альянсу"Взято курс на втягування України до НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітковим часом до Центральної Росії та інших дестабілізаційних озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", - йдеться в заяві.

Відтак, РФ вимагає, щоб НАТО офіційно відкликало обіцянку про вступ України.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що" Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - йдеться в заяві.

На сайті Associated Press з’явилась стаття про наміри Вашингтона знизити ризики повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З посиланням на анонімне поінформоване джерело, автори матеріалу писали, що деякі з офіційних осіб Держдепу США попередили Київ про малоймовірні перспективи вступу країни в НАТО "у найближчі 10 років".

Водночас радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає анонімні джерела, на які Associated Press посилалось, пишучи про позицію Вашингтона щодо перспектив членства України в НАТО, "ненадійним фундаментом" для формування точки зору.

У гарантіях невступу України в НАТО зацікавлений особисто Путін

30 листопада російський президент Володимир Путін, коментуючи інформацію про підготовку Росії до повномасштабного наступу на Україну, сказав, що "червоною лінією" для Росії буде створення загроз для її безпеки.

Путін послався на військові навчання НАТО й України в Чорному морі, нібито переймаючись, що на бомбардувальниках могла бути ядерна зброя.

"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", – відповів Путін.

Водночас Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Марта Гичко