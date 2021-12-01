За словами президента РФ, країни Заходу раніше на словах брали зобов'язання, що НАТО не розширюватиметься на схід.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії непросування Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на схід.

Як повідомляє сайт Кремля, про це Путін заявив на церемонії отримання вірчих грамот від послів 20 держав.

Президент РФ зазначив, що перед російською дипломатією зараз стоїть першочергове завдання домагатися надання Росії надійних і довгострокових гарантій безпеки.

"У діалозі зі Сполученими Штатами та їх союзниками наполягатимемо на виробленні конкретних домовленостей, що виключають будь-які подальші просування НАТО на схід і розміщення загрозливих нам систем зброї в безпосередній близькості до території Росії. Пропонуємо почати з цього приводу предметні переговори", - заявив Путін.

"Особливо зазначу: нам потрібні саме правові, юридичні гарантії, оскільки західні колеги не виконали взяті на себе відповідні усні зобов'язання. Зокрема, всім відомо про ті усні запевнення, що НАТО не розширюватиметься на схід, але все було зроблено рівно навпаки. По суті, законні російські зацікавлення у сфері безпеки було проігноровано, і зараз їх продовжують ігнорувати далі", - додав він.

"Ми для себе жодних особливих умов не вимагаємо. Розуміємо, що будь-які домовленості неодмінно повинні враховувати як інтереси Росії, так і всіх держав Євро-Атлантики. Спокійна, стабільна ситуація має бути забезпечена для всіх і потрібна всім без винятку", - сказав Путін.

Курс України на вступ до НАТО та ЄС

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу та незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

Читайте такожМер Чернігова назвав "фігнею" курс України в НАТОУ вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом, НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в Організацію Північноатлантичного договору".

26 серпня він затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначено необхідність отримання повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО.

30 листопада генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має жодного права втручатися у процес приєднання України до НАТО.

"Україна - це суверенна і незалежна держава. Кожна суверенна і незалежна держава має право вибирати свій власний шлях, зокрема щодо того, частиною яких саме заходів безпеки вона хоче бути. Це залежить від України та 30 країн-членів - вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу", - підкреслив Столтенберг.

Він сказав, що в Росії немає права вето, щоб втручатися у цей процес.

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Автор: Віталій Саєнко