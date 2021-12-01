Генеральний секретар НАТО констатує, що лише Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

Росія не має права вето і сфери впливу, аби контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Ризі на прес-конференції за підсумками дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Зокрема, його запитали, чи членство України в НАТО стане сигналом до деескалації,

Столтенберг сказав, що таке твердження, як "Росія має сфери впливу", є неприйнятним.

За його словами, Росія "намагається відродити певну прийнятність того, що має право контролювати, що роблять або не роблять сусіди".

"І це той світ, до якого ми не хочемо повертатися, коли великі держави мають голос і свого роду право встановлювати обмеження на те, що суверенні незалежні держави можуть робити", - наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що представляє невелику країну Норвегію, яка межує з Росією.

"І я дуже радий, що наші країни-члени НАТО ніколи не погоджувались на те, що Росія нібито має право встановлювати сфери впливу на півночі, намагаючись вирішувати за Норвегію, як невелику і незалежну країну, що вона може і не може робити. І це у тій же мірі стосується України. Україна - це незалежна і суверенна держава, яка має міжнародно визнані кордони, гарантовані Росією та усіма іншими країнами, і ці міжнародно визнані кордони мають поважатися. І звичайно, це стосується Криму як частини України, і Донбасу як частини України", - наголосив Столтенберг.

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"Тож, ця ідея, що підтримка НАТО для суверенної держави - це провокація, є невірною. Це повага суверенітету волі українського народу. Я думаю, що це більше говорить про Росія, а не НАТО. НАТО - це оборонний альянс. НАТО ні для кого не є загрозою, але НАТО поважає рішення країн, таких як Балтійські країни, Польщі, коли вони вирішили приєднатися, але і також поважає рішення України, яка прагне членства в НАТО. Ми заявили, що вона стане членом, але, звичайно, це залежить від нас, - від 30 країн-членів НАТО, щоб вирішувати, коли Україна буде готовою до членства, коли вона буде відповідати стандартам. Ми допомагаємо їй на шляху до членства у питанні реформ і підтримки, у боротьбі з корупцією і зміцненні оборонних і безпекових інституцій", - сказав Столтенберг.

У зв'язку з цим він констатує, що лише Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

"Росія не має вето, не має голосу і не має права встановлювати її сферу впливу, щоби намагатися контролювати її сусідів", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Шлях України до НАТО

У комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Курс на НАТО в законодавстві України

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

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У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

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Автор: Віталій Саєнко