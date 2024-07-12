Зокрема, президент отримав гарний сигнал від прем'єра Британії щодо завдання далекобійних ударів вглибину РФ, але чекає на реальне рішення.

Удари по військовим російським базам, які розташовані в глибокому тилу Російської Федерації і використовуються для запуску ракет по цивільним об'єктам в Україні - це не риторика, а план. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

"Звісно, якщо ми хочемо виграти, якщо ми хочемо взяти гору, якщо ми хочемо врятувати нашу країну і захистити її - ми повинні зняти усі обмеження. Я говорив про це з партнерами - з лідером Великої Британії, з президентом Сполучених Штатів, з генеральним секретарем (НАТО), з усіма ними", - відзначив Зеленський.

Глава держави сказав, що порушує цю тему з дуже конкретними фактами. Зокрема, за його словами, в Україні розуміють, з яких військових баз росіяни атакують Україну і де розміщуються російські різні види озброєння, які застосовуються для ударів по Україні.

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"І якщо вони атакували нас і вбили наших дітей у лікарні, постає божевільне питання - чому ми не можемо відповісти і атакувати ці військові бази, з яких винищувачі завдають по нам ударів керованими бомбами або ракетами? Вбивають наших дітей. Тому, для мене - це не риторика, а справжній план. І для наших людей, не лише для солдатів", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що тепер це є планом для усієї держави.

"Ми чекаємо від наших союзників, і я впевнений, що наші друзі союзники зрозуміють це все", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що отримав гарний сигнал від прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера.

"І я сподіваюся, що ми ухвалимо такі рішення. І звісно, знову ж таки, якщо ми дійсно хочемо, аби Україна була на карті (світу), і щоби не було Путіна, який атакував півланети - нам потрібно швидко зробити дуже конкретні кроки", - наголосив Зеленський.

Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар Альянсу Столтенберг наголошує, що згідно з міжнародним правом - Україна має право на самозахист, відповідно - застосовувати далекобійні види озброєння.

У Конгресі США також заявили, що Україна має отримати дозвіл на використання американської зброї по актуальних військових цілях на території Росії.

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