В Угорщині працюють над довгостроковим рішенням для забезпечення безпеки нафтових постачань.

Експорт сирої нафти з РФ до Угорщини та Словаччини через Україну в липні залишався в межах норми, незважаючи на санкції Києва щодо ВАТ "‎Лукойл"‎, оскільки "‎Татнефть"‎ втрутилась, щоб замінити основну частину барелів, яких не вистачало. Про це повідомляє Bloomberg.

У минулому місяці Росія експортувала через Україну близько 436 тис т сирої нафти до Угорщини та близько 356 тис т до Словаччини.

Це навіть більше за червневі показники. Зменшення потоків російської нафти до Угорщини та Словаччини до липня могло бути пов’язане з ремонтом нафтопереробних заводів компанії MOL.

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Українські чиновники також заявляли, що транзит нафти до двох країн ЄС у липні залишався на нормальному рівні.

"‎Татнефть"‎ є однією з найбільших російських публічних компаній. За даними Forbes Global 2000, у 2020 році вона посіла 539 місце серед найбільших компаній світу за обсягом лістингу. Основні активи компанії розташовані на території Республіки Татарстан.

Постачання російської нафти – останні новини

Раніше у Києві заборонили "Лукойлу" використовувати територію України у якості транзитного шляху для своєї продукції. У свою чергу, Будапешт виставив ультиматум і натякнув на блокування програми фінансування військової допомоги.

А нещодавно стало відомо, що угорський нафтогазовий гігант MOL веде переговори відносно нової схеми, яка дозволить забезпечити довгострокові рішення для здійснення безпечних нафтових постачань.

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