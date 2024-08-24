При цьому, як зазначає WP, українське вторгнення в Курську область поки що не змінило фундаментального балансу у війні.

Україна своїм наступом у Курській області намагається показати Заходу, що можна перетинати червоні лінії Володимира Путіна, зокрема і щодо ударів західною зброєю по території РФ. І, як пише The Washington Post, посилаючись на свої джерела, Росія сприймає цю загрозу всерйоз.

Як пише видання, прорив ЗСУ через російську оборону перетнув "найчервонішу лінію з усіх". При цьому реакція Кремля виявилася разюче пасивною, що тільки підтверджує ілюзорність усіх загроз Путіна.

Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення ЗСУ в Курську область систематично закликає зняти обмеження Вашингтона, який забороняє Києву використовувати західну зброю для далекобійних ударів по цілях у Росії. Однак політика США щодо військової допомоги Україні залишається боязкою, зазначають аналітики.

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Як зазначає прокремлівський аналітик Сергій Марков, якщо США справді дозволять Україні завдавати ударів по військових цілях у глибині Росії за допомогою американської зброї, це порушить ще одне табу, але Москва, найімовірніше, вже врахувала це у своїх планах.

"У Росії немає сумнівів, що такий дозвіл буде дано", - сказав він. "Росія вже вважає, що рішення ухвалено США".

Водночас одне з джерел видання зазначає, що російське керівництво "дуже серйозно" сприймає використання американської та західної зброї для ударів углиб Росії, але поки незрозуміло, чи було ухвалено рішення про те, як реагувати.

Як зазначив Марков, США, мабуть, вирішили "розрізати ці червоні лінії на десятки маленьких тонких червоних ниток, щоб перетинати їх потроху, щоб не було жодної великої події, яка могла б стати причиною війни".

При цьому, як зазначає WP, українське вторгнення в Курську область "не змінило фундаментального балансу у війні", і Москва продовжує концентрувати увагу на сході України, зокрема, на Покровську Донецької області.

Як зазначає Марков, присутність українських військ у 15-20 "маловідомих" селах у Курській області мала "незначне значення" порівняно з російськими успіхами в Донецьку.

"Але якщо Україна окупує весь Глушковський район Курська або візьме обласний центр - місто Курськ, "це буде дуже велика втрата", яка може змусити Путіна змінити свій підхід", - додав він.

Удари західною зброєю по РФ

Як відомо, президент Володимир Зеленський систематично закликає союзників зняти заборону на нанесення ударів по військових об'єктах окупантів у тилу.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі днями заявив, що США ведуть з Україною "важкі переговори" щодо використання американської зброї, але зауважив, що наразі обмеження залишаються незмінними.

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