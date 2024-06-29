Щодо вирішення аграрної суперечки між Україною й Польщею у довгостроковій перспективі, Моравецький сказав, що "це має бути відносно легко".

Екс-прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у відносин Варшави і Києва – тверда основа, яку не здатні похитнути проблеми, що періодично виникають, чи зміна влади.

"У Польщі настільки велике розуміння важливості боротьби між Україною та Росією, що я б сказав, що зміна уряду не надто вплинула в цьому плані", – сказав Моравецький в інтерв’ю Радіо Свобода.

Політик зберігає обережний оптимізм щодо майбутніх взаємин між країнами.

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"Не думаю, що ці незначні проблеми, навіть якщо вони іноді є, створюють багато неспокою і тривоги між нашими двома націями. Вони не можуть створити щось дійсно серйозне", – зауважив він.

Коментуючи аграрний аспект і його вплив на майбутнє членства України в Євросоюзі, Моравецький заявив, що це не "та перешкода, яку неможливо подолати".

"Я був частиною команди, яка вела переговори щодо вступу Польщі до ЄС 25 років тому, і я пам’ятаю дуже схожі проблеми в багатьох інших галузях економіки. Наскільки я пам’ятаю, це все було розібрано відносно легко протягом двох-трьох років", – пояснив політик.

Щодо вирішення аграрної суперечки між Україною й Польщею у довгостроковій перспективі, Моравецький сказав, що "це має бути відносно легко".

"Ми повинні мати дуже детальну домовленість щодо конкретних видів сільськогосподарської продукції та квот на неї. І у нас немає проблем з реальним транзитом і експортом через Польщу в інші країни", – зазначив він.

Політик розповів про те, що може затримати Україну на шляху до ЄС.

"Наскільки я чую тут, у Брюсселі, це якісь галузеві переговори, але це також рівень корупції й те, як з корупцією борються в Україні. Проблеми такого типу", – додав Моравецький.

Блокування кордону України і Польщі

Спочатку кордон блокували польські перевізники, а з лютого до протестних акцій приєдналися польські фермери. Вони періодично то посилювали, то послаблювали блокаду. Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування польсько-українського кордону.

В кінці квітня 2024 року польські протестувальники розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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