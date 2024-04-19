Ситуація, в якій зараз перебуває Україна, є дуже складною через серію останніх російських бомбардувань.

Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування польсько-українського кордону.

Як повідомляє Polskie Radio, ситуація, в якій зараз перебуває Україна, є дуже складною через серію останніх російських бомбардувань. За словами прем'єр-міністра Польщі, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", - зазначив Туск.

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Він також наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів, оскільки Польща не може "жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни".

Крім того, польський прем’єр нагадав, що прикордонні пункти мають статус критичної інфраструктури та додав, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх прибутків не з власної вини.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", - відмітив Туск.

За словами очільника уряду, державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак прем’єр-міністр Польщі не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.

Ситуація на польсько-українському кордоні

16 квітня стало відомо, що польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів". Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

18 квітня, польські фермери поновили блокування пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині". Тоді повідомлялося, що протестувальники блокуватимуть рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня.

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