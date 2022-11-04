Аналітик-міжнародник Ілія Куса: Війна на Близькому сході малоймовірна, але Іран може завдати обмежених ударів

Експерт з питань міжнародної політики та Близького сходу "Українського інституту майбутнього" Ілія Куса розповів УНІАН про ризики розв’язання на Близькому сході великої війни, як це може вплинути на колективний Захід та чим у такому разі ризикує Україна.

Нещодавно в ЗМІ розійшлася інформація, що Саудівська Аравія попередила США про наміри Ірану найближчим часом напасти на неї та Ірак. Наскільки це може бути ймовірним?

Поки що про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal (WSJ), який посилається на анонімні джерела. Видання пише, що, нібито, якісь представники Саудівської Аравії з розвідки передали американцям цю інформацію. Проте вони не уточнюють, що саме мається на увазі.

Чи то мова йде про повноцінну війну, чи то про якісь обмежені обстріли або з території Ірану, або з території Ємену, як вже було декілька років тому. Складно визначити, про який сценарій йде мова. А сам Іран 3 листопада офіційно заперечив, що вони взагалі комусь загрожують.

В матеріалі WSJ також йдеться, що ймовірний напад на Саудівську Аравію та Ірак може відбутись задля того, щоб відвернути увагу від внутрішніх протестів в Ірані. Чи може влада Ірану зробити ставку на це?

Мені здається, що ні. Я думаю, що це дуже слабкий аргумент. Коли починається непопулярна війна, вона не лише не відвертає, а, скоріше, прискорює падіння політичного режиму.

Люди просто не захочуть йти воювати. Крім того, іранські протести вже не настільки критичні, щоб керівники країни через це запускали цілу регіональну війну.

Проте вже лунали заяви, що Іранська влада публічно звинуватила США, Саудівську Аравію та Ізраїль в тому, що саме вони займались підбурюванням населення Ірану до демонстрацій.

Це правда, що останнім часом Іран не задоволений тим, що Саудівська Аравія медійно розхитує ситуацію з протестами. Саудівська Аравія володіє багатьма ЗМІ. Це арабомовні, англомовні та перськомовні медіа, включаючи канал "Iran International". Тому і лунали заяви, мовляв, Аравія винна і ми відповімо.

Але в Ірану є багато квазівоєнних, або непрямих способів завдати ударів по Саудівській Аравії. Вони це вже робили з тієї ж території Ємену.

Варто розуміти, що Іран та Саудівська Аравія — це багаторічні суперники за регіональне лідерство на Близькому сході. Вони давно між собою конфліктують та ведуть непряму війну на території інших країн: в Іраку, в Лівані, в Сирії та Ємені. У них є проблеми, хоча останній рік Іран та Аравія ведуть перемовини про нормалізацію відносин.

Чи можуть бути в Ірану якісь причини відкривати відразу кілька фронтів: розв’язувати війну і проти саудитів, і проти Іраку, а паралельно ще й підтримувати зброєю Росію у війні проти України?

Росія для Ірану - не фронт. Вони просто продали росіянам зброю, і, не виключено, що ще раз продадуть. Скоріше за все, за якісь поступки. Мова не йде про те, що Іран ледь не своїми військами бере участь у війні в Україні.

Що стосується регіональної війни, в Ірану є потенціал її розпочати проти Саудівської Аравії та Іраку. Але навіщо? Якщо вони нападуть на Саудівську Аравію, це означатиме війну з її союзниками: ОАЕ, Йорданією, Кувейтом, Ізраїлем, Єгиптом і, безумовно, США. Тобто Іран програє таку війну.

Саме тому Іран багато років діє не прямо і веде проти Аравії проксівійну, тобто партизанськими методами намагається її виснажити.

В публікації The Wall Street Journal також йшла мова про ймовірний напад Ірану на частину Іраку — Іракський Курдистан. На його території діють курдські сепаратистські угруповання, які часто перетинають кордон, вчиняють теракти на території Ірану та ведуть боротьбу проти центральної влади. До того ж, одними з центрів протестів в Ірані залишаються курдські райони на кордоні з Іраком… Тому Іран може обстріляти цю територію, посилаючи сигнал місцевим курдським елітам, щоб вони не допомагали своїм "братам" в Ірані, не підтримували протести.

Але Ірану немає сенсу воювати з Іраком. Тим більше, що Іран має суттєвий політичний вплив на Ірак. Нещодавно там був обраний прем’єр-міністр, якого вважають лояльним до Ірану. Тому воювати з Іраком означало б знищити свою репутацію.

Тобто нова війна на Близькому сході малоймовірна?

В закритих авторитарних системах логіка може бути своя, але я не бачу якихось індикаторів і реально обґрунтованих причин для Ірану починати регіональну війну.

Та якщо ці погрози дійсно реальні, схиляюсь до того, що Іран може завдати обмежених ударів. Наприклад, по території Іракського Курдистану для того, щоб послати сигнал, мовляв, не лізьте в наші справи.

Також можливі удари з території Ємену по енергетичній структурі Саудівської Аравії, як це вже було у 2019-му році. Тож Саудівська Аравія може боятись нападу Ірану, бо вони втрачають дуже великі гроші. Вони знаходяться на передовій у випадку будь-якої війни за участю Ірану.

Коли ми бачимо такі повідомлення, в українському інформаційному полі одразу ж виникає питання, чи немає ризику, що нова війна на Близькому сході відверне увагу Заходу від війни в Україні?

Якщо ми говоримо про масштабну регіональну війну, то така війна породжує шалені ризики і наслідки: соціально-економічного, гуманітарного, ядерного характеру (все-таки в Ірані є розвинена ядерна інфраструктура). І з цими ризиками західним країнам доведеться щось робити, якщо така війна розпочнеться. Вони не зможуть їх ігнорувати.

Дестабілізація Близького сходу може суттєво погіршити як ситуацію в регіоні, так і для, наприклад, Європейського союзу в тому числі. Тому що для них стабільність Близького сходу є дуже важливою, як мінімум, стосовно питання біженців.

Також треба не забувати про світові ринки. Будь-яка війна за участі Ірану та Саудівської Аравії призведе до блокування виходу нафтових танкерів з Перської затоки. А це 60% світового нафтового ринку. Це буде величезна, шалена криза, яка відвертатиме ресурси й увагу країн Заходу, в тому числі Сполучених Штатів.

Тобто це може призвести й до скорочення допомоги Україні, і до того, що наша тема припинить бути пріоритетною. Росіяни цьому лише радітимуть. Мовляв, давайте зробимо паузу в Україні, поки у вас проблеми в Ірані. Це може призвести до того, що, оскільки країни Заходу не готові розв’язувати проблеми одразу двох масштабних війн, вони можуть досягти якогось проміжного компромісу з Росією: таким чином, щоб заморозити ситуацію на деякий час.

В будь-якому разі війна на Близькому сході буде не вигідною для України. Але поки що така війна малоймовірна.

Анастасія Світлевська

Анастасія Світлевська