Вони заявляють, що не передаватимуть дані біженців Україні.

Угорщина не буде екстрадувати в Україну біженців, придатних до військової служби. Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Жолт Шем'єн в коментарі ATV.

"Ми не перевіряємо у жодного українського біженця, чи підлягає він, на думку українців, військовій службі чи ні. Угорщина не буде екстрадувати їх в Україну", - прокоментував він ймовірність повернення українських чоловіків.

Також Шем'єн запевняє, що дані таких чоловіків не передаватимуть українській стороні. "Кожен біженець з України - вільна людина в Угорщині, яка може вільно вирішувати, чи залишатися тут, продовжувати шлях на Захід або - якщо вона того забажає - повернутися назад", - сказав віце-прем'єр.

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Екстрадиція українців: останні новини

Нагадаємо, в Україні неодноразово обговорювали питання про те, яку відповідальність повинні понести чоловіки призовного віку, які виїхали з країни за підробленими документами.

У серпні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що таких людей можуть екстрадувати практично з усіх країн, крім Російської Федерації.

Після цього російська пропаганда, за даними Центру протидії дезінформації, почала поширювати в мережі повідомлення про те, що українців будуть масово екстрадувати з Польщі.

Представник президента в парламенті Федір Веніславський сказав, що здійснити екстрадицію навіть однієї людини - досить непросте завдання.

В Австрії вже виступили із заявою, що не будуть екстрадувати в Україну чоловіків призовного віку, якщо отримають такий запит від України.

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