За словами секретаря РНБО, результати перевірок ВЛК будуть відомі за кілька тижнів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що імена лікарів, які видали документи про фальшиву непридатність, та тих, кому їх видавали, будуть відомі.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, хто має проводити перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року, та якими мають бути її наслідки.

Данілов зазначив, що перевіряти ВЛК має право Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. "Така перевірка почалася. Вона триває. За 2-3 тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки", - сказав він.

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Говорячи про тих, хто вирішив зробити собі підробні документи щодо начебто непридатності до військової служби, секретар РНБО розповів, що були "кричущі випадки", із вказанням того, що у людини начебто є лише одна нирка. Також часом "на автоматі" людям записувалися однакові діагнози.

"Все це буде підлягати перевірці. В законний спосіб. Якщо людина дійсно є непридатна, - їй нема чого лякатися. Спокійно буде перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося", - сказав Данілов.

На уточнення, яка відповідальність чекає на тих, хто підписував підробні документи, та тих, хто такі документи отримував, секретар РНБО зауважив, що таких фактів виявлено було вже багато, у різних областях.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів буде обов’язково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу". Цей процес вже йде. Давайте наберемося терпіння і побачимо результати цієї роботи", - зазначив Данілов.

Перевірка ВЛК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарських комісій. Було вирішено, зокрема провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Він наголосив, що усіма випадками, коли рішення були очевидно безпідставними та незаконними, мають зайнятися правоохоронці.

Зеленський додав, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

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