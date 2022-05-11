Будапешт може отримати гроші в рамках нової енергетичної стратегії ЄС

Європейська комісія розробляє план фінансової допомоги Угорщині. Компенсацію виплатять у тому випадку, якщо Будапешт підтримає ембарго нафти з Росії та шостий пакет санкцій в цілому.

Про це пише Politico.

Відзначається, що в Європі вивчають можливість пропозиції фінансової компенсації Угорщини, щоб переконати прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати європейські санкції на російську нафту.

За даними видання, наступного тижня повинні сформулювати нову енергетичну стратегію ЄС, в рамках якої Угорщина й отримає компенсацію за відмову від російських енергоносіїв.

Як раніше повідомляв УНІАН, Угорщина активно протистоїть введенню санкцій проти російських енергоресурсів, заявляючи про загрозу своїй енергетичній системі. Будапешт залежить від постачання газу і нафти з Росії. Уряд Орбана залишилося незадоволеним "особливими умовами" для Угорщини, щоб консолідувати позицію щодо ембарго в ЄС.

3 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Відзначається, що через попадання сталося загоряння інфраструктурного об'єкта, а уламками пошкоджені будівлі в радіусі 500 метрів, в приміщеннях вибиті вікна і нанесені інші матеріальні збитки.

Пізніше стало відомо, що окупанти цілили по Закарпаттю ракетами, що мають осколково-фугасне наповнення. У свою чергу в МЗС України вважають, що ракетним ударом по Закарпаттю президент РФ Володимир Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону.

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