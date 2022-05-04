Ударною хвилею був пошкоджений розподільний газопровід.

Прокуратура почала розслідування та повідомила подробиці першого ракетного обстрілу Закарпаття ввечері 3 травня, під час якого окупанти пошкодили розподільний газопровід та інфраструктурний об'єкт.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 травня ввечорі російські окупанти здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Зазначається, що через влучання сталося загорання інфраструктурного об’єкту, а уламками пошкоджено будівлі в радіусі 500 м, у приміщеннях вибиті вікна та нанесені інші матеріальні збитки. В прокуратурі повідомляють, що розмір збитків встановлюється.

"Ударною хвилею пошкоджено також розподільчий газопровід, через що понад 50 будинків у населеному пункті тимчасово залишилися без газопостачання", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Закарпатській області. Також створено спільну слідчу групу для подальшого розслідування, до складу якої увійшли прокурори, співробітники СБУ та ГУ Нацполіції в Закарпатській області.

Перший ракетний удар по Закарпаттю: що відомо

Нагадавши, росіяни вперше завдали ракетного удару по Закарпаттю ввечері 3 травня.

За даними Закарпатської ОВА, мішенню ракетного удару в регіоні, зокрема, стало і залізничне сполучення:

"Ворожа ракета влучила в одну із залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах В радіусі 500 м вибиті вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу".

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