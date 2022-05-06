Будапешт вимагає п'ять років для відмови від російських енергоносіїв.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не може підтримати новий пакет санкцій Європейського Союзу, що включає ембарго на імпорт нафти, в нинішньому вигляді. Він назвав заборону на імпорт "атомною бомбою" для угорської економіки.

Про це пише Reuters.

За його словами, нинішня пропозиція Європейської комісії про заборону імпорту російської нафти буде рівносильно "атомній бомбі", скинутій на угорську економіку. При цьому він вказав, що Угорщина готова до переговорів, але необхідна інша пропозиція з урахуванням інтересів Будапешта.

Орбан заявив, що країні необхідно 5 років і величезні інвестиції у свої нафтопереробні заводи та трубопроводи, щоб перетворити свою нинішню систему, яка приблизно на 65% залежить від російської нафти.

"Ми точно знаємо, що нам потрібно, перш за все, нам потрібно 5 років, щоб весь цей процес був завершений... 1 - 1,5 року ні на що не вистачить", - заявив політик.

Крім того, Орбан відмовився підтримувати внесення до списку санкцій глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила, тому що це "питання релігійної свободи". Також він і далі відмовляється постачати зброю в Україну, тому що постачання можуть стати мішенню для атак Росії в прикордонній зоні на заході України, де проживають етнічні угорці.

Як раніше повідомляв УНІАН, Угорщина активно протистоїть введенню санкцій проти російських енергоресурсів, заявляючи про загрозу своїй енергетичній системі. Будапешт залежить від постачання газу і нафти з Росії. Уряд Орбана залишилося незадоволеним "особливими умовами" для Угорщини, щоб консолідувати позицію щодо ембарго в ЄС.

3 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Відзначається, що через попадання сталося загоряння інфраструктурного об'єкта, а уламками пошкоджені будівлі в радіусі 500 метрів, в приміщеннях вибиті вікна і нанесені інші матеріальні збитки.

Пізніше стало відомо, що окупанти цілили по Закарпаттю ракетами, що мають осколково-фугасне наповнення. У свою чергу в МЗС України вважають, що ракетним ударом по Закарпаттю президент РФ Володимир Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону.

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