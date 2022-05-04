У Будапешті знову заявили про загрозу енергетичній безпеці Угорщини.

Уряд Угорщини не згоден підтримати нафтове ембарго проти Російської Федерації навіть з "особливими умовами". У Будапешті заявили про загрозу енергетичній безпеці країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Угорщині та Словаччині, які залежать від енергоресурсів з РФ, планували дати додатковий рік для застосування санкцій - до кінця 2023 року.

У свою чергу спікер угорського уряду Золтан Ковач заявив, що питання енергетичної безпеки Угорщини не вирішене.

"Ми не бачимо жодного плану або гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини", – заявив Ковач.

Нагадаємо, що в ЄС розглядали варіант надання Словаччині та Угорщині "особливих умов", щоб зберегти єдність у питанні введення ембарго на російську нафту.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна повинна бути готова до припинення постачання російського газу, як це було з Польщею і Болгарією. За словами німецького канцлера, ніхто не може знати, що на думці у російського диктатора Путіна.

В кінці березня президент РФ Путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість Євро. Тоді керівництво ЄС заявило, що не виконуватиме цю вимогу. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн застерегла компанії від вимог Росії, адже це порушить накладені на агресора санкції за вторгнення в Україну.

"Газпром" з 27 квітня повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) і PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях. Водночас експорт "Газпрому" в країни далекого закордоння впав на 26,9% — до 50,1 млрд кубів.

Проти обмежень на російські енергоресурси виступає Будапешт. Угорський уряд готовий платити Москві за газ і нафта в рублях і загрожує ЄС ввести вето на нові санкції.

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