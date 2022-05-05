В зовнішньополітичному відомстві сподіваються, що Угорщина зрештою підтримає запровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги.

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ракетним ударом по Закарпаттю президент РФ Володимир Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі, який є у розпорядженні УНІАН.

Він прокоментував заяви представників угорської влади, які вважають правильною позицію Угорщини не постачати зброю Україні і не дозволяти транзит зброї через угорську територію.

"Росія вдарила ракетами по Закарпаттю - українському регіону, який межує з Угорщиною і на території якого проживає велика угорська громада України. Це - чергове свідчення про те, що війна торкається не лише України, але й Угорщини, як би не намагалися ігнорувати цей факт в Будапешті", - сказав речник.

"Ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. Марно сподіватися, що політичні поступки втамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього не існує партнерів або союзників. Він обов‘язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу і обставин", - підкреслив Ніколенко.

Він нагадав, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вже наголошував, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

"Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону", - зазначив речник.

"Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати ті жахіття, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує в вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль задля встановлення миру. Допомігши зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку. Ми сподіваємося, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, зокрема і в частині запровадження ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги", - додав Ніколенко.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

3 травня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Воловецької територіальної громади. Зазначається, що через влучання сталося загорання інфраструктурного об’єкту, а уламками пошкоджено будівлі в радіусі 500 метрів, у приміщеннях вибиті вікна та завдані інші матеріальні збитки.

Пізніше стало відомо, що окупанти поцілили по Закарпаттю ракетами, що мають осколково-фугасне наповнення.

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