Він повідомив, що для робіт в зоні лиха мобілізовані зусилля всіх державних структур, персонал і техніка.

В Туреччині вводиться 3-місячний режим надзвичайного стану (НС) в 10 провінціях, постраждалих від руйнівної серії землетрусів.

Про це оголосив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган. "Ми зіткнулися з одним з найбільших лих не тільки в історії Туреччини, але і світу. У зону лиха мобілізовані зусилля всіх державних структур, персонал і техніка. На надання екстреної допомоги виділено 100 млрд лір", - повідомив Ердоган, передає Анадолу.

За його даними, жертвами катаклізму стали 3549 осіб, 22 168 отримали поранення, з-під завалів врятовано понад 8 тис. осіб. У зоні землетрусу чергують до тисячі карет швидкої допомоги, два санітарні літаки. Жителям постраждалих провінцій допомагають 5 тис. медперсоналу.

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Також на місці руйнувань працюють 53 тис. рятувальників і їхня кількість збільшується.

Крім того, Ердоган оголосив про нульову комісію за переказ грошей у турецьких лірах та іноземній валюті на банківські рахунки управління із запобігання та ліквідації наслідків НС при уряді Туреччини.

Потужний землетрус у Туреччині

6 лютого на південному сході Туреччини сталося два потужних землетруси магнітудою 7,8 і 7,7.

У мережі з'явилося багато фотографій і відео зі зруйнованими будинками. Під завалами залишаються люди, їх шукають рятувальники.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що отримують звернення про те, що українці, які проживають в районах, де сталися землетруси, не виходять на зв'язок.

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