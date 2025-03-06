За словами депутата від партії Фіцо, Росія є більш надійним партнером, ніж Україна.

Віцепрезидент словацької партії влади Smer-SD та євродепутат Ерік Каліняк вважає, що немає проблеми в тому, аби "росіяни були у Києві", адже це означало б "надійного сусіда", передає Aktuality.

Зокрема у нього запитали, що б означало для Словаччини, якби російські окупанти захопили Київ. За словами Каліняка, він не хоче бачити росіян на словацьких кордонах, однак наголосив, що вважає РФ більш надійним партнером, ніж Україну.

"Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини і скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти, то з цієї точки зору росіяни для нас є більш надійним партнером", - зауважив політик.

Відео дня

Водночас в опозиційній партії "Прогресивна Словаччина" відреагували на слова Каліняка:

"Ми говоримо про це давно і чітко. Ніякої політики по чотирьох кардинальних пунктах, але російське правління - ось бачення цього уряду для Словаччини. Як і тоді, коли Тібор Гашпар допустив вихід з ЄС, це момент, коли партія Smer розкриває свої справжні наміри щодо Словаччини".

У партії додали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо віддаляє країну від Європи, погіршує відносини зі своїми союзниками та "віддає нас в руки Путіна і Трампа".

"Це зрада. Він не має на це жодної легітимності, цей уряд повинен піти у відставку якнайшвидше, і єдиним рішенням є дострокові вибори", - вважають політики.

Останні заяви Роберта Фіцо щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, раніше прем'єр-міністр Словаччини пригрозив ускладнити проведення саміту ЄС та вчергове поставив свої умови. Зокрема Фіцо вимагає відновлення транзиту газу через Україну, адже ситуація на газовому ринку є критичною.

Також політик заявляв, що президенту України Володимиру Зеленському потрібна війна, а наша держава сама винна, що РФ на неї напала. За його словами, цей конфлікт міг би бути вирішений набагато швидше, але країни Євросоюзу, за вийнятком Словаччини та Угорщини, вирішили, що війну можна використати для послаблення Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: