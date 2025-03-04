Прем'єр-міністр Словаччини вимагає відновлення транзиту газу через Україну.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує "ускладнити" ухвалення висновків саміту ЄС у Брюсселі на цьому тижні, якщо блок не буде вимагати від України відновити транзит газу через свою територію, пише Euractiv.

Фіцо прямо не сказав, чи заблокує він висновки саміту, якщо його вимоги не будуть виконані, однак попередив, що ситуація на газовому ринку є критичною.

"Без транзиту газу через українську територію Європа ніколи не буде конкурентоспроможною", - зауважив прем'єр-міністр Словаччини.

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За його словами, це не обов'язково має бути транзит російського газу, адже Київ може також транспортувати газ з Азербайджану. Крім того, Фіцо розкритикував Європейський Союз за те, що той нічого не вимагає в обмін на допомогу України.

"Раніше прем'єр-міністр Словаччини звинуватив Україну в тому, що вона зловживає правилами ЄС, які вимагають від власників трубопроводів транспортувати куплений газ в Україну. За його словами, іноземні трейдери використовують словацький реверсний газопровід у Воянах, щоб обійти обмеження", - нагадали в Euractiv.

Позиція Фіцо щодо України - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Роберт Фіцо поставив остаточну крапку у допомозі для України. За його словами, Словаччина не буде підтримувати нашу державу ні фінансово, ні військово. Водночас він наголосив, якщо інші будуть допомагати, то країна підтримає це.

Також Фіцо заявляв, що президенту України Володимиру Зеленському потрібна війна, а наша держава сама винна, що РФ на неї напала. Він вважає, що у РФ були серйозні причини для нападу, адже її тривалий час вводили в оману щодо питання розширення НАТО.

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