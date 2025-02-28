Словаччина проголосувала за резолюцію, в якій Росію було названо агресором, а Україну - жертвою агресії.

У Словаччині вже кілька днів не вщухають пристрасті через те, що країна проголосувала за українську резолюцію в ООН, в якій Росію названо агресором. У правлячій коаліції намітився певний розкол через це, пише Euractiv.

У вівторок праворадикальна партія SNS, що входить до правлячої коаліції, закликала прем’єр-міністра Роберта Фіцо розслідувати обставини голосування Словаччини за українську резолюцію до третьої річниці повномасштабного вторгнення. В ній Росію закликали до негайного виведення військ з України та підтверджували прихильність територіальній цілісності України.

У заяві SNS сказано, що партія виступає "категорично проти" такого голосування і вимагала від Словаччини "негайно вибачитися" за підтримку резолюції.

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Однак міністр закордонних справ Юрай Бланар, який представляє партію Smer (партія Роберта Фіцо) відкинув заяви SNS і підтвердив, що словацький посол в ООН голосував за прямими вказівками міністерства. За словами міністра, резолюція "наголошує на повазі до міжнародного права, непорушності кордонів і територіальної цілісності – принципах, які є фундаментальними для Словаччини".

Однак пізніше голосування за резолюцію розкритикував вже представник партії Smer – голова урядового офісу Юрай Гедра.

"Ми сприймаємо це як жест, який не сприяв поточній ситуації, зокрема зусиллям щодо мирного врегулювання в Україні", – сказав Гедра в інтерв’ю журналістам.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо досі публічно не коментував це питання.

Скандал довкола української резолюції в ООН

Як писав УНІАН, нова адміністрація президента США намагалася заблокувати українську резолюцію до третьої річниці повномасштабного вторгнення, в якій Росія засуджувалася як агресор. Натомість американці подали власну резолюцію, яка просто закликала усіх до миру.

Зрештою були проголосовані обидві резолюції. Українську версію підтримали 93 країни світу, зокрема більшість країн Європи і навіть Сербія. Після цього в Белграді теж зчинився скандал.

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