Уряд Естонії хоче оглядати російські військові кораблі і цивільні судна.

Уряд Естонії збирається ввести прибережну "прилеглу зону" у Фінській затоці, яка дозволить перекрити російське судноплавство по ній.

Це дає можливість перевіряти дотримання естонського законодавства в межах 24 морських миль від вихідної лінії територіального моря Естонії, заявив глава естонського МЗС Урмас Рейнсалу.

"Прилегла зона – це морська зона, прилегла до територіального моря, яка може бути встановлена внутрішньодержавним правом, і де прибережна держава має право здійснювати контроль, а також карати за різні порушення своїх правових актів", - пояснив лектор юридичного факультету Тартуського університету Олександр Лотт.

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За його словами, право держави в "прилеглій зоні" поширюється на митні та податкові питання, а також на санітарні та імміграційні правила.

Офіційно Естонія заперечує, що збирається ввести "прилеглу зону", щоб ефективніше застосовувати санкції проти Росії. Але, за словами Лотта, це один із прихованих мотивів. При цьому Естонія зможе переслідувати порушників за межами кордону територіального моря. Фактично це дозволить Естонії оглядати російські військові кораблі і цивільні судна, які виходять з портів Ленінградської області і з Кронштадта. У разі відмови буде можлива заборона на прохід через затоку.

Позиція Естонії щодо війни

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Таллінн всіляко підтримує Київ. За співвідношенням військової допомоги до ВВП Естонія стала лідером. Поставки озброєння від Балтійської держави нашій країні перевищили суму в 1% від ВВП.

Естонія 19 січня оголосила про рекордний пакет військової допомоги для ЗСУ. Він включає десятки 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі артилерійських снарядів і більше сотні протитанкових гармат Carl-Gustav.

А місяць тому Естонія передала індивідуальні засоби захисту для українських воїнів.

Таллінн також виступає за зниження граничної ціни на російську нафту. Це допоможе посилити санкційний тиск на РФ.