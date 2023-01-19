Сума військової допомоги, наданої Естонією, зросте до 370 мільйонів євро, це більш як 1% валового внутрішнього продукту країни.

У четвер, 19 січня, уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на суму 113 мільйонів євро.

Цей пакет допомоги стане найбільшим переданим країною за час повномасштабної війни, повідомляє ERR.

Цього разу пакет військової допомоги складається з гаубиць та боєприпасів. За даними ERR, Естонія надає:

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десятки 155-мм і 122-мм гаубиць;

тисячі снарядів і вантажівок до них;

понад сотню протитанкових знарядь Carl-Gustav;

понад тисячу одиниць боєприпасів до них.

"Зі своєї болісної історії естонці знають, що відбувається, коли зло перемагає, а велика країна поглинає маленькі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також під загрозою. Допомагаючи Україні захистити її незалежність, ми захищаємо права всіх країни, включно з Естонією, на свободу та демократію. Тому неминуче необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні", – наголосила прем’єрка країни Кая Каллас.

Вона також наголосила, що "усі країни повинні переглянути свої запаси та виступити за те, щоб галузі могли виробляти більше та швидше".

В уряді країни наголосили, що Україна зверталась до Естонії з проханням передати саме це озброєння. Частину цих засобів країна візьме з власних запасів. Рішення Естонії вже привітав президент України Володимир Зеленський.

"Щиро вдячний прем’єр-міністру Каї Каллас за найбільший пакет військової допомоги, оголошений сьогодні, який включає гаубиці, гранатомети та боєприпаси. Естонія на ділі продемонструвала свою справжню підтримку у боротьбі з агресором. Ми це цінуємо. Це інвестиція в нашу спільну перемогу!", – написав він у Twitter.

Військова допомога Естонії Україні

Естонія активно допомагає Україні, передаючи військову техніку та боєприпаси. Раніше Естонія передала Україні, наприклад, ракети протитанкового ракетного комплексу Javelin, гаубиці, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, обладнання зв’язку, медичне приладдя, засоби індивідуального захист. Загалом вже надана Естонією допомога оцінюється в 257 мільйонів євро. З урахуванням нового пакету сума військової допомоги, наданої Естонією, зросте до 370 мільйонів євро. Це більш як 1% валового внутрішнього продукту країни.

Крім того, Естонія у співпраці з Німеччиною передала Україні два польові госпіталі та медичне приладдя на суму майже 15 мільйонів євро і ще один польовий госпіталь у співпраці з Нідерландами та Норвегією.

Країна отримує кошти на поповнення своїх запасів зброї з Європейського фонду миру та вже компенсувала 156 мільйонів євро на відновлення резервів.

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