Прем'єр Естонії закликала світ посилити санкційний тиск на Росію.

Щоб позбавити Росію можливості воювати проти України, необхідно знизити стелю цін на російську нафту.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляється на сайті уряду Естонії.

Як йдеться в заяві, союзники України мають продовжувати знижувати стелю цін на нафту. Прем'єр Естонії також закликала світ посилити санкційний тиск на Росію та активізувати військову підтримку України.

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"Я ще раз повторюю свій заклик до союзників і партнерів: придивіться до своїх запасів і резервів і надішліть Україні зброю. Це шлях до миру", - підкреслила прем'єр Естонії.

Каллас також зазначила, що слід шукати шляхи використання заморожених російських активів для підтримки України, а також покарання злочинців.

"Необхідно досягти прогресу у створенні спеціального суду для злочину агресії проти України", - зазначила глава уряду Естонії.

Війна в Україні та ситуація з нафтою:

3 грудня 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалив рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності.

Стеля цін означає, що з 5 грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

6 грудня 2022 року віце-прем'єр РФ Олександр Новак заявив про те, що країна-агресор планує створити і запустити механізм, який заборонить російським компаніям торгувати нафтою з країнами в рамках цінової стелі.

9 грудня 2022 року стало відомо про те, що Росія розглядає можливість скорочення видобутку нафти в якості одного із заходів у відповідь на рішення західних країн про введення стелі цін на нафту.

26 грудня 2022 року країна-агресор заявила про плани зменшити вплив ембарго шляхом збільшення експорту сирої нафти.

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