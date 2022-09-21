Громадяни РФ можуть покинути державу, але якщо вони візьмуть участь у бойових діях, то назад повернутися не зможуть.

Естонія не обмежує виїзд росіян. Але якщо громадяни РФ поїдуть додому, потраплять під мобілізацію і відправляться воювати в Україну, то повернутися назад вони не зможуть.

Як передає портал ERR, відповідна інформація надійшла від заступника глави Міністерства внутрішніх справ Естонії Вейко Комусаара.

"Естонія не вводила обмежень для громадян Російської Федерації, які хочуть виїхати з Естонії. Однак якщо ми дізнаємося, що вони поїхали на війну [в Україні], то у них не буде можливості знову в'їхати в Естонію", — повідомив Комусаар.

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Балтійська держава пішла на такий крок на тлі оголошеної мобілізації в Росії. Тим часом в Литві Міноборони вирішило привести війська в підвищену бойову готовність. У державі розглядають збільшення чисельності армії РФ, як потенційну загрозу.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. У своєму зверненні він також пригрозив всьому світу ядерною зброєю: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза Вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Раніше з'явилася інформація, що окупанти зібралися влаштувати фейкові "референдуми" про приєднання до Росії на території "ЛНР", "ДНР", Херсонської та Запорізької областей України з 23 по 27 вересня.

Ставленики Кремля заявили, що офіційні результати псевдоголосувань будуть оприлюднені 28 або 29 вересня, "після чого "ДНР" і "ЛНР" зможуть направити офіційний запит на вступ до складу Росії".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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