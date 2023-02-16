У новий пакет санкцій увійде великий список промислових товарів.

Посли країн-членів ЄС в рамках переговорів про введення нового пакету санкцій проти Росії вивчили 146-сторінковий перелік товарів, які планується заборонити експортувати на територію держави-агресора. До списку увійшли й унітази — один з головних предметів для крадіжки окупантами в Україні.

Як повідомило видання Euobserver, обмеження торкнуться широкого спектру товарів промислового призначення. Сюди відносяться "біде, умивальники, змивні бачки і аналогічна сантехніка", а також світлодіоди, конопляна пряжа, навантажувачі, поштові сортувальні машини, димові труби, цегла, шини і навіть "пера і наконечники для пера".

Нагадаємо, окупанти активно крали унітази на тимчасово окупованих територіях, що підтверджують численні заяви українців. В одному з січневих виступів президент Володимир Зеленський заявив: "Нехай беруть унітази — вони їм знадобляться в дорозі — і повертаються додому".

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Журналісти в матеріалі про санкції підкреслили, що унітазу немає в кожному п'ятому будинку Росії. Це стало символом "добробуту" громадян РФ при президенстві Володимира Путіна. Однак репортери також вказали на відсутність у новому пакеті обмежень, які торкнулися б алмазної та ядерної галузей РФ. Вони становлять значну частину доходів і генерують кошти для продовження ведення війни в Україні.

Нові санкції проти Росії: остання інформація

Єврокомісія офіційно представила десятий пакет обмежень 10 лютого. Він включає заборону на експорт критичних технологій і промислових товарів на загальну суму понад 11 млрд євро.

Польща залишилася незадоволена новими санкціями. Обмеження не торкнулися ядерної енергетики та алмазної галузі Росії.

За даними видання Politico, Європейський Союз також готує заходи проти судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd. Вона допомагає РФ обходити нафтові санкції.

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