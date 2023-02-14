Йдеться про приватну судноплавну компанію SUN Ship Management Ltd, яка базується в Дубаї.

Європейський союз планує запровадити санкції проти судноплавної компанії SUN Ship Management Ltd, яка допомагає РФ в обході західних обмежень на експорт нафти.

Про це Politico повідомили три дипломати, які ознайомлені з планами Євросоюзу з приводу подальших антиросійських санкцій. За даними видання, у квітні 2022 року компанія таємно "прихистила" у себе 92 судна російської державної компанії "Совкомфлот" для організації подальших перевезень російського палива на випадок санкцій Заходу.

Більш того, компанія SUN навіть змінила своє офіційне ім'я, щоб уникнути асоціацій з "Совкомфлотом". Раніше вона називалася SCF Management Services.

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Після початку війни РФ проти України нафтові перевезення SUN стали одним з основних джерел прибутку для РФ, як пише видання. Компанія має контракти з безліччю країн під виглядом іноземного підприємства.

Наразі компанія офіційно базується в Дубаї. На її сайті зазначено, що основними бенефіціарами SUN є громадяни ОАЕ та РФ. Саме підприємство "управляється транснаціональними корпораціями". Наразі флот SUN складається з 92 кораблів, які займаються перевезеннями нафти під прапорами Ліберії та Кіпру. В середньому, танкери вміщають в себе не менше 150 000 тонн нафти.

Санкції проти російської нафти

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну одним з головних важелів економічного тиску на країну-агресора стало введення санкцій проти енергодобувних галузей Росії. Зокрема, газу і нафти.

Вже 3 грудня 2022 року Рада ЄС встановила обмеження вартості щодо російської нафти на рівні 60 доларів за барель, а вже 5 грудня 2022 року нафтові санкції набули чинності.

Однак уряд України розкритикував такі заходи з боку партнерів й закликав переглянути стелю цін на російську нафту в бік ще більшого обмеження вартості.

Пізніше лідер РФ Володимир Путін заявив про свою відповідь Заходу на нафтові санкції та ввів заборону на експорт нафти по ціновій стелі. Відповідний указ набув чинності з 1 лютого 2023 року.

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