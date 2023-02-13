До пакету також не увійшли санкції за примусове усиновлення українських дітей.

Польща розчарована початковою пропозицією десятого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки туди не увійшов "Росатом".

"Це нижче наших очікувань", - зазначив посол Польщі в ЄС Анджей Садось журналісту RMF FM у Брюсселі.

Крім того, до пакету не увійшли санкції за примусове усиновлення українських дітей, а також виключення "Газпрому" з системи UER, яка видає сертифікати на низькі викиди CO2. Немає й заборони на імпорт російських алмазів, що незрозуміло для Польщі після початкових позитивних заяв Бельгії, яка чинила найбільший спротив у цьому питанні. Зокрема, Бельгії не вдалося переконати країни G7, що це мають бути спільні санкції, а не лише ЄС.

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Водночас Єврокомісія запропонувала санкції одразу проти чотирьох російських банків, заборону на імпорт російського каучуку та експорт електронних компонентів, які Росія використовує у виробництві зброї.

"Нові заборони на торгівлю мають коштувати Росії 10 млрд євро, але, як повідомив один із дипломатів, це розраховано в цінах 2021 року, які є сильно завищеними", - йдеться у повідомленні.

10-й пакет санкцій проти РФ - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Євросоюз запровадив проти агресора дев'ять пакетів санкцій. ЄС має намір ввести 10-й пакет санкцій до річниці початку повномасштабної війни.

Робота над десятим пакетом наразі ведеться. Як пише Bloomberg, туди мають увійти нові санкції проти банківської системи агресора.

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