Міністерство національної оборони Румунії заявило, що росіяни намагаються поширити дезінформацію про польоти їхніх винищувачів F-16 у небі України.

Як пише News.ro, у міністерстві засудили спробу дезінформації з боку пов'язаних з Росією пропагандистських каналів, які повідомляли про серії польотів F-16 в Одеській області минулого тижня.

"Так звані "джерела", не ідентифіковані в дописі на російській платформі Telegram, стверджують, що винищувачі F-16 вилітали з румунських аеродромів. Літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні та поліцейські місії виключно в національному повітряному просторі, в суворій відповідності з правилами, встановленими міжнародним правом", - йдеться у заяві. Відео дня

У Румунії пов'язали цю кампанію з останнім самітом НАТО, на якому ухвалили важливі рішення щодо підтримки оборонних зусиль України проти незаконної та невиправданої агресивної війни, розв'язаної Російською Федерацією.

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