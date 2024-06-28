Перший винищувач мають доставити в Україну влітку.

У Данії завершили підготовку 50 спеціалістів з роботи з винищувачами F-16. Більшість з них повернулися в Україну, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків.

Про це розповів очільник Військово-повітряних сил Данії Ян Дам в інтерв'ю TV2. Журналісти називають підготовку військових та передачу літаків однією з найбільш секретних військових операцій Данії. За словами Дама, на досягнення вирішального оперативного ефекту можуть знадобитися "місяці і роки".

"На ці винищувачі покладаються дуже великі сподівання. І ми, мабуть, повинні бути більш реалістичними. F-16, безумовно, матимуть вплив, але вони не змінять правила гри. Ані цього місяця, ані в найближчі місяці", - пояснив він. Відео дня

Для ефективного використання F-16 потрібна тривала розбудова українських Повітряних сил, наявність правильних боєприпасів та адаптація до складних бойових завдань. "Моя рекомендація українцям - навчитися добре користуватися цими літаками, перш ніж брати на себе будь-які ризиковані місії. І саме про це я говорю з командувачем Повітряних сил України", - додав Дам.

Військовий каже, що минулий рік на авіабазі Скридструп був дуже напруженим, оскільки на підготовку пілотів F-16 треба три-чотири роки, а українців навчають шість-вісім місяців. "Зараз вони відпрацьовують нічні польоти, попри те, що у нас найкоротші ночі в році. Але ми просто змушені це робити, щоб пройти програму", - пояснює він.

Данія планує підготувати до кінця року близько 20 пілотів, ще близько 100 навчать виконувати допоміжні завдання. "Ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких поїхали додому, щоб допомогти у підготовці перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми розпочнемо підготовку наступних 50", - сказа Дав, зазначивши, що перша команда пілотів ще не повністю підготовлена, але перші з них "дуже близькі до цього".

Офіційно повідомлялося, що перший винищувач від Данії доставлять в Україну влітку. За словами військового, бази, з яких взлітатимуть F-16, "близькі до того, щоб бути готовими до експлуатації".

"Для росіян було б величезною стратегічною перемогою збити їх, і ми робимо все можливе, щоб мінімізувати ризик, роблячи українців максимально спроможними. Але я не можу нічого обіцяти. І, звичайно, я буду дуже засмучений, якщо один з них буде збитий", - додав очільник ВПС.

F-16 від Данії

Офіційно Копенгаґен пообіцяв передати Україні 19 своїх винищувачів F-16. Прем'єр Метте Фредеріксен заявляла, що обмежень для їхнього використання не буде - українська армія може використовувати винищувачі і за межами своєї території.

Днями у Міністерстві оборони країни оголосили, що наприкінці 2024 року закриють програму підготовки українських пілотів на F-16.

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