Очільник МЗС Норвегії переконаний, що Україна має посилювати і свій ударний потенціал, завдавати удари за лінією фронту.

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 з новішим озброєнням.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою сьогодні в Києві.

"Я переконаний, що Україна має посилювати свій ударний потенціал, завдавати удари за лінією фронту. І це одна з причин, чому ми дуже раді долучитися до коаліції щодо F-16, де ми будемо передавати норвезькі F-16, які оновлені, які в хорошій формі", - сказав очільник МЗС Норвегії.

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Він також нагадав, що наразі його країна разом з данськими й нідерландськими колегами проводить підготовку українських пілотів.

"І, можливо, там будуть навіть більш дальні ударні можливості, які зараз дуже важливі для України", - заявив він.

Водночас, міністр не відповів, скільки саме винищувачів планують передати Україні, проте підкреслив, що йдеться про "значну кількість".

"Там буде значна кількість. Коли ви питаєте, скільки буде від Норвегії (F-16), не можу вам сказати точну кількість, бо там, в тому числі й літаки, які уже оновлені, в кращій бойовій формі і деякі фюзеляжі, які можна використовувати для ремонту, в тому числі. Буду тут обережним. Не скажу точну кількість", - сказав він.

Винищувачі F-16 для України - головні новини

Як повідомляв УНІАН, західні винищувачі F-16 матимуть вплив на розвиток бойових дій в Україні. Втім, росіяни теж готуються до їхньої появи на фронті.

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що союзники успішно об’єдналися для передачі F-16 Україні. Втім, недостатньо думати лише про навчання пілотів та технічного персоналу. Ці літаки відрізняються від тих, що має Україна, не тільки в тому, як їх будуть використовувати.

Раніше повідомлялося, що перші літаки-винищувачі F-16 американського виробництва опиняться в українському небі орієнтовно в червні 2024 року. "Я думаю, що в червні ми побачимо їх (літаки-винищувачі F-16 – УНІАН) в Україні", - відмітив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Такі ж часові рамки підтвердив ще один європейський чиновник, присутній на Мюнхенській безпековій конференції.

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