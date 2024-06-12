У разі потреби пілоти ЗСУ зможуть використовувати винищувачі для ударів по військових об’єктах на території РФ.

З Нідерландів в Україну перші винищувачі F-16 надійдуть вже влітку 2024 року. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона уточнила, що відповідна процедура йде за планом - спочатку літаки надійдуть з Данії, а потім – з Нідерландів.

"Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді їх постачання буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили", – сказала Оллонгрен.

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Водночас вона не уточнила конкретну дату, коли саме станеться передача літаків, але сказала, що це "спільний план" та вони відповідатимуть потребам України.

Міністерка додала, що, крім самих літаків та пілотів, потрібні технічний персонал, обладнання, інфраструктура та Україна проводить відповідні заходи, щоб прийняти винищувачі.

За словами Оллонгрен, коли ЗСУ отримають F-16, то самі вирішуватимуть, як їх використовувати. Вона підкреслила, що Україна воює проти агресора, згідно зі статутом ООН, йдеться про самооборону. Тому, якщо виникне потреба вдарити по російських військових об’єктах, українські пілоти зможуть це зробити за допомогою F-16.

"Отже, це – самооборона", - наголосила Оллонгрен.

На її думку, коли Україні забороняють використовувати певну зброю по військових цілях з метою самооборони на території РФ, яка веде загарбницьку війну, це все одне, що пропонувати воювати "зі в’язаною одною рукою".

"Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично", – сказала Оллонгрен.

Вона припустила, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але ці винищувачі зроблять Повітряні сили та Протиповітряну оборону України набагато сильнішими. До того ж має велике значення майстерність відповідних фахівців, а ЗСУ, за словами міністерки, дуже креативні.

"Ми це побачили у Чорному морі, коли ви прогнали Чорноморський флот РФ", - сказала вона.

F-16 для України - подробиці

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили, що частина українських винищувачів F-16 базуватиметься за кордоном. За словами експерта інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Івана Киричевського, вони залишаться в центрах для підготовки наших пілотів і авіаційного персоналу. Він уточнив, що є певне обмеження з пропускної спроможності освоювати нові літаки. Ергономіка роботи на західних літаках складніша, ніж на радянських. Проте Україна й в цьому все одно показуємо дуже хороші результати. Наприклад, румуни 30 літаків F-16 купили в Норвегії за півмільярда доларів ще у листопаді 2021 року, але почали отримувати їх тільки весною цього року.

Експерт додав, що наші літаки, які базуватимуться за кордоном, не зможуть за потреби оперативно вилітати на бойові завдання поряд з лінією фронту. Як вважає фахівець, такі припущення та ідеї впираються в один важливий момент - це буде надто далеко до лінії фронту. При цьому бойовий радіус дії F-16 становить близько 500-600 кілометрів. Тому бойові польоти з сусідніх країн технічно неможливі.

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