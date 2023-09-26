Швидкість навчання залежить від багатьох факторів, заявили в Міноборони.

Нідерланди планують передати Україні першу партію обіцяних винищувачів F-16 у 2024 році.

Про це сказала глава Міністерства оборони країни Кайса Оллонгрен в ефірі MSNBC. За її словами, в першу чергу українських пілотів, техніків і всіх, хто задіяний в управлінні і обслуговуванні літаків, необхідно навчити.

"Ми дійсно не знаємо, скільки часу займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в шість-вісім місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівняти з тренуваннями, які ми проводимо з нашими пілотами. Але це залежить від багатьох факторів", - пояснила вона.

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Зараз вони працюють над тим, щоб запустити навчальний центр в Румунії якомога швидше, додала Оллонгрен.

F-16 від Нідерландів: останні новини

Як відомо, до коаліції з навчання українських авіаторів увійшла Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

У серпні в Нідерландах заявляли, що віддадуть українській армії всі свої винищувачі F-16, крім кількох, на яких буде проходити навчання.

Рішення пов'язане з тим, що країна переходить на більш нові літаки, ці їй більше не будуть потрібні.

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