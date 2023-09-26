Відзначається, що Вашингтон не допустить, щоб Китай "завоював" своєю зброєю Південну Америку.

Уряд Аргентини намагається оновити авіапарк своїх повітряних сил. З доступних варіантів старі винищувачі F-16 та китайські Chengdu JF-17.

Експерти Defence Express відзначили, що у Аргентини є близько 20 одиниць А-4 Skyhawk в дуже спірному льотному стані, тому питання покупки нових літаків для цієї країни критично важливий. У свою чергу США не хоче пускати Китай на континент, тому Вашингтон тисне на аргентинський уряд. При цьому Пекін вже готовий продати свої винищувачі JF-17, а також забезпечити дуже комфортні умови.

У пропозиції Китаю фігурують 15-20 нових літаків, з можливістю розширення замовлення, з повним пакетом озброєння, додатковими системами та оснащенням за рахунок довготривалих кредитів. До того ж JF-17 досить дешевий. Ці літаки змогла купити Нігерія та М'янма, яка витратила 560 мільйонів доларів за 16 JF-17 в 2015 році - по 35 мільйонів доларів за літак у версії Block 2.

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Представники Аргентини вже їздили в Китай на авіазавод в Ченду, де збиралися перші JF-17, але самі машини будуть вироблені в Пакистані. США може запропонувати тільки старі F-16, які знаходяться в Данії, адже на нові літаки черга до 2027-2028 року, а їх ціна становить 162,5 мільйона доларів за один, що для Аргентини занадто дорого.

Відзначається, що це велика проблема для України, тому що F-16 з Данії були ресурсом для посилення української армії в боротьбі з російською окупацією. Всього доступно 44 винищувачі, з яких 30 в льотному стані. Копенгаген може обрати Україну, щоб забезпечити власну безпеку, а не для вирішення чужих проблем.

Також існує ймовірність, що винищувачі поділять між Україною та Аргентиною, тому що Вашингтон не пустить китайські оборонні компанії в Південну Америку. Ці країни не мають великих оборонних бюджетів, а дешеве китайське озброєння може стати дуже популярним.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Україна більше року вела переговори про передачу винищувачів F-16. В результаті в Данії заявили, що передадуть 19 винищувачів, а Нідерланди - 42. Крім того, винищувачі пообіцяла Норвегія, а також ряд країн пообіцяли навчати пілотів ЗСУ і інженерів, в тому числі Португалія.

У зв'язку з цим Вашингтон в прискореному порядку буде видавати дозволина передачу F-16 Україні.

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