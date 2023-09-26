Його засуджено до 19 років колонії за 6 статтями.

Перший апеляційний суд у Москві затвердив вирок опозиційному політику Олексію Навальному у "екстремістській справі". Йдеться про 19 років колонії особливого режиму та 500 тисяч рублів штрафу.

Як повідомляє кореспондент "Медіазони", Навального визнали винним у "закликах до екстремізму; створенні некомерційної організації, яка посягає на права громадян; фінансуванні екстремізму; створенні екстремістської спільноти; залученні неповнолітніх до вчинення небезпечних дій та реабілітації нацизму".

Для відбування терміну його переведуть до колонії суворого режиму.

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Адвокат Ольга Михайлова розповіла, що текст вироку трохи змінили. Навального тепер вказують не як "особливо небезпечного рецидивіста", а як просто "небезпечного рецидивіста", що ні на що не впливає. Захист політика планує оскаржити вирок у касаційній інстанції.

Ув'язнення Навального

Як повідомляв УНІАН, російський опозиціонер, якого Кремль звинувачує в "екстремізмі", 4 серпня отримав 19 років колонії особливого режиму. Обвинувачення вимагало для нього 20 років позбавлення волі.

РосЗМІ писали, що умови будуть дуже жорстокими:

в одиночній камері або камері на 2-4 особи з постійним світлом та додатковими ґратами на вікнах та дверях;

заборона на розмови із співкамерниками;

без права листування та побачень протягом перших 10 років строку;

переміщення по території колонії у зігнутому положенні з наручниками за спиною під конвоєм із кількох охоронців.

Сам Навальний назвав 19 років колонії "сталінським терміном".

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