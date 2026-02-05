Файли Епштейна як 'нова норма': світ не зміниться, а Трамп (та інші) не постраждають

Якщо слідкувати за дописами американців в соцмережі Х (колишній Твіттер), то може скластись враження, що Сполучені Штати трясе після оприлюднення чергової "партії" так званих файлів Епштейна. Але чи обурення в мережі вийде назовні та призведе до реальних наслідків? Велике питання.

Справа Джеффрі Епштейна (американського фінансиста, шахрая й сексуального злочинця, який у 2019 році звів рахунки з життям, перебуваючи за гратами за звинуваченням в організації проституції та торгівлі неповнолітніми), цілком можливо – один із найгучніших сексуальних скандалів в сучасній історії як Сполучених Штатів, так і усього світу. Адже в матеріалах, які уряд США поступово робить публічними, і які складаються з мільйонів сторінок, сотень тисяч зображень і тисяч відео, фігурують найбагатші, найвпливовіші та найвідоміші люди – від бізнесменів і світових знаменитостей до політичних лідерів, серед яких чи не найяскравіша "зірка" - президент США Дональд Трамп.

Приміром, в новій порції файлів, оприлюдненій Міністерством юстиції США, його ім’я згадується понад три тисячі разів. Зокрема, йдеться про те, що у своїй резиденції у Флориді він начебто влаштовував вечірки, куди Епштейн приводив дітей, а Трамп виставляв їх на "аукціон" серед багатіїв…

Зручна "лазівка"

Опублікувати секретні матеріали розслідування по справі Епштейна сам Трамп обіцяв ще під час передвиборчої гонки. Ідея "висушити вашингтонське болото" і викрити корумповану політичну еліту, яка, за його словами, вважає себе недоторканою, американцям, як-то кажуть, зайшла. Проте, посівши президентське крісло, Трамп не став поспішати з виконанням обіцянки. Це очікувано викликало підозри, чи не є він сам частиною тієї системи, з якою пообіцяв боротись…

Так, генпрокурор США Пем Бонді отримала список клієнтів Епштейна ще торік, у лютому 2025-го. Лише за півроку, влітку вона повідомила Трампу, що його прізвище також є в матеріалах справи. А згодом, коли Мінюст США почав публікувати інформацію (трохи пізніше, ніж обіцяли), чиновники зазначили, що в документах можуть міститись неперевірені дані, адже до справи долучені усі листи й історії, які люди, в тому числі анонімно, надсилали до ФБР.

Простими словами, велетенська частина "сенсацій", на жаль, просто анонімні заяви, які навіть не перевірялись. Тому, мовляв, згадка тієї чи іншої особи у "файлах Епштейна" не є правопорушенням. І цю лазівку вже почали використовувати.

Так, 1 лютого мільярдер Ілон Маск, який ще торік був головним радником Дональда Трампа та керівником Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що розуміє, як окремі фрагменти його листування з Епштейном "можуть бути неправильно витлумачені та використані для дискредитації". Однак при цьому він додав, що важливо хоча б спробувати притягнути до відповідальності тих, "хто вчиняв серйозні злочини разом з Епштейном, особливо пов’язані з жахливою експлуатацією неповнолітніх".

Але це – з одного боку. З іншого, у громадян, які очікували побачити правду, з’явилось ще більше питань. Зокрема, щодо маси вилучених з архіву документів, а також заблюрених даних у самих файлах.

Що приховує влада?

Річ у тім, що Мінюст отримав повноваження не оприлюднювати певні документи, у тому числі ті, які містять особисту інформацію про жертв, інформацію, в якій зображується сексуальне насильство над дітьми, або матеріали, які "можуть поставити під загрозу активне федеральне розслідування або судове переслідування, що триває". Тобто, вся інформація має бути відредагована.

Тож, по-перше, вже згадана Пем Бонді заявила, що велика частина відео у матеріалах справи – це матеріали з сексуальним насильством над дітьми, тому ця інформація не підлягає оприлюдненню. Згодом її заступник Тодд Бланш також заявив, що з публікації матеріалів виключили зображення, на яких продемонстровано "смерть, фізичне насильство або травми".

По-друге, дійсно багато опублікованих документів – це суцільні аркуші заблюреного тексту. Тому у громадян США (та й у інших) є великі сумніви, що таким чином влада захищає жертв. В соцмережах багато обговорень, чи дійсно цілі сторінки можуть містити виключно персональні дані, а також скепсис, адже в десятках документів прізвища постраждалих залишились відкритими…

Врешті, користувачі небезпідставно підозрюють, що усе це можливість потрібним людям "тихенько в ліс піти". Адже багато тих, хто згадується в оприлюднених документах, заперечують свою причетність до будь-яких злочинів у прив’язці до ім’я Епштейна. Мовляв, так, мали (або планували) якісь бізнес-справи з ним колись давно, але усе це було за багато років до подій, про які йдеться у справі. І довести щось немає можливості, адже під прикриттям "чутливої інформації" влада могла приховати будь-що.

"Тобто, уряд визнає існування графічних доказів і вирішив їх приховати, водночас приховуючи імена, пов’язані з Джеффрі Епштейном та його впливовими соратниками, включаючи Дональда Трампа", - написав в Х американський аналітик Брайан Аллен.

З ним погоджується політична експертка Тара Дублін, яка на президентських виборах підтримувала Трампа та була яскравою агітаторкою MAGA: "Чому Пем Бонді не дотримується закону про прозорість файлів Епштейна? Дивно, що нікого з вас, здається, не хвилює, що Трамп ґвалтував як маленьких хлопчиків, так і маленьких дівчаток…".

"Дональд Трамп ґвалтував дітей. Ви захищаєте педофіла. Або зречіться від нього, або йдіть у відставку. Бо якщо ви оберете вірність людині, яка робила з дітьми жахливі речі, це означає, що ваші діти виростуть, відвідуючи вас у в'язниці", - пише вона в Х.

Удар по Трампу – удар по Республіканській партії

Політолог Ігор Рейтерович зазначає, опублікувати файли Епштейна зараз, щоб не тягнути до осені і не викинути їх на публіку напередодні виборів, - правильне рішення республіканців (навіть не беручи до уваги затягування з оприлюдненням документів).

"З великою ймовірністю, це буде одна з ключових тем виборів до Конгресу. Однак існує сподівання, що скандал якось вляжеться, або його переб’ють іншими темами. В сучасному світі споживання інформації настільки швидке, що люди пам’ятають щось важливе від кількох днів до кількох тижнів. Тож таке розтягування в часі може призвести до того, що інформація не матиме ефекту підірваної бомби".

Водночас, за словами політолога Ігоря Петренка, затягування з оприлюдненням файлів Епштейна розлютило навіть частину найвідданіших прихильників Трампа. Однак вибрана тактика: якщо інформацію приховати неможливо, можна спробувати "затопити" прізвище Трампа в океані інших гучних імен.

"Саме це ми зараз спостерігаємо, - зазначає він. – Республіканцям потрібно згладити репутаційні втрати перед проміжними виборами в Конгрес… Республіканська партія зараз перебуває у стані тривоги – на тлі падіння рейтингів через внутрішні скандали в США, "тінь Епштейна" стає ще одним чинником, який може коштувати їм контролю над Конгресом уже цього листопада".

Втім, тут сам Трамп більше підігрує своїм противникам, ніж прихильникам.

Так, на церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" 1 лютого ведучий шоу Тревор Ноа пожартував: "Це – нагорода, яку кожен артист хоче мати так само сильно, як Трамп хоче Гренландію. Це логічно. Оскільки острова Епштейна більше немає, йому потрібен новий острів, щоб тусуватись з Біллом Клінтоном".

Трамп, очікувано, емоційно відреагував, назвавши ведучого "жалюгідним невдахою" та "безталанним бовдуром": "Я ніколи не був на острові Епштейна. Навіть близько до нього не підходив… Ноа, повний невдаха, краще нехай швидше розбереться з фактами. Схоже, я відправлю своїх юристів судитися з цим бідним, жалюгідним МС за великі гроші".

Кенселінг від виборців

Але чи вплине історія з файлами Епштейна глобальніше? Умовно кажучи, чи відвернуться виборці та спонсори від політичної сили, яка "прикриває педофілів"? Теж питання.

По-перше, самих громадян у різних штатах хвилюють інші проблеми. Одні переймаються економічними проблемами, інші із жахом спостерігають за діями міграційної служби.

"У Флориді так точно тема ІСЕ – набагато гучніша за справу Епштейна і замішаних в ній осіб. Американські зірки також публічно більше віддають перевагу протистоянню з ІСЕ, - розповіла УНІАН мешканка штату Олександра. – На "Греммі" ми все це побачили. Чекаємо на церемонію "Оскар". Але не думаю, що щось принципово зміниться".

По-друге, як зазначає політолог Ігор Рейтерович, розвороту можна очікувати хіба від селебрітіз та інфлюенсерів, які дуже чутливі до іміджевих втрат. І також інформаційна хвиля навколо файлів Епштейна впливає на тих людей в різних штатах, які не є ядром Республіканської чи Демократичної партії, а коливаються.

"Наслідками таких скандалів є те, що кількість таких людей постійно зростає. Це – загальна тенденція в США. Тому, яка партія краще цим скандалом скористається у штатах, які коливаються, така й матиме перевагу на найближчих виборах. В боротьбі за цей електорат питання етики можуть грати роль. Вони можуть звернути на це увагу і проголосувати проти тих, хто задіяних в скандалах", - зазначає він.

Проте спонсори американських політичних партій, які й самі можуть бути присутні у файлах Епштейна, навряд вони відмовляться від підтримки тих сил, яких фінансували десятиріччями: "Це люди, які представляють такі кола, для яких питання етики взагалі не є важливим. Недарма їх називають техноолігархами й технофашистами. На такі речі як торгівля і секс с неповнолітніми вони взагалі уваги не звертають. Ці люди абсолютно позбавлені емпатії, дуже цинічні".

Таку думку підтримує політолог-міжнародник Олександр Краєв. Він звертає увагу, що на наджахливі речі й події, завісу над якими підвідкривають файли Епштейна, реакцією є просто засудження. Не більше.

"Розумієте, усі ці люди, які згадуються в цих файлах, де щодо них достатньо прямо вказується, що вони робили оці дії, ці люди досі рукопожатні. Тобто, вони досі, як і росіяни, вхожі у "вищий світ" і ніхто не ставить навіть питання про те, щоб оголосити комусь імпічмент, когось вигнати з посади, а когось віддати під суд. Єдиний, хто більш-менш постраждав, це колишній принц Ендрю (брат чинного короля Великої Британії). Як пишуть таблоїди, його позбавили титулів та державної охорони, проте він зберіг доступ до більшості своїх маєтків та грошей. Ну, вочевидь, у нього достатньо грошей, щоб найняти собі нормальну охорону і продовжувати жити", - зазначає він.

За його словами, це свідчить про абсолютну аморальність, навіть антиморальність та антиетичність еліт. Інститут Name and Shame, тобто називати і засудити, просто перестав існувати, його немає. А друга велика проблема – немає зміни системи.

"Тобто, коли ми бачимо, що сталася якась кризова подія, критична подія, жахлива подія, ми маємо змінити якусь систему. Прозоріша влада, більша відповідальність, ширша відкритість стосовно якихось справ, намагання змусити когось з цих людей говорити і розкрити таємниці… Нічого цього немає. Немає ніяких серйозних дій, щоб попередити можливість повторення ситуацій, які засвідчені у файлах Епштейна, зробити таке повторення неможливим", - каже він.

Навпаки, перекриття теми з цим скандалом збільшує рівень провокативності. Не так давно весь американський інтернет жартував, що Венесуела сталася через файли Епштейна. Зараз ще інколи лунають жарти про Гренландію, але виглядають вже як не жарти. А що ще можуть придумати сильні світу цього, аби перекрити неприємний для них скандал? На це питання вже давно дав відповідь Голлівуд – у фільмі "Хвіст крутить собакою".

Тетяна Урбанська