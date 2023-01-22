Вступ Швеції до НАТО ратифікували 28 країн-членів Альянсу з 30. Цей процес блокують лише Туреччина та Угорщина.

Біля турецького посольства в Стокгольмі (Швеція) ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран. Після цього між Туреччиною і Швецією розгорівся неабиякий скандал.

Як пише Euronews, в МЗС Туреччини рішуче засудили акцію і наголосили, що вона була санкціонована шведською владою. Але і в самій Швеції засудили цей протест, під час якого був спалений Коран.

Глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрем зазначив, що в країні свобода самовираження, але це не означає, що уряд підтримує Палудана.

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За інформацією Reuters, акцію Полудана санкціонувала поліція, він заявляв, що її мета - боротьба проти спроб президента Туреччини Ердогана обмежити свободу вираження у Швеції.

Потім в турецькому Стамбулі пройшла антишведська масова акція (проти вступу Швеції в НАТО), в ході якої був спалений прапор скандинавської країни. Крім того, турецькою стороною був скасований запланований на 27 січня візит в країну глави Міноборони Швеції Пола Йонсона.

Відносини Туреччини та Швеції на тлі бажання Стокгольма вступити в НАТО

Зазначається, що шведська влада сподівалася переконати Туреччину підтримати заявку країни на вступ до НАТО. Анкара поки не ратифікувала вступ Швеції до Альянсу, оскільки Туреччина вимагає від влади країни видати десятки курдів, яких в Ердогана називають терористами.

Нагадаємо, Стокгольм і Гельсінкі вирішили приєднатися до НАТО після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у травні 2022-го року. Для їхнього вступу в Альянс необхідна підтримка заявки всіма членами блоку. Туреччина поки цей процес блокує.

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