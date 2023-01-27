Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга з'ясував, що інцидент з підпалом Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі - провокація росіян.

Російські спецслужби організували операцію з дестабілізації ситуації у Швеції з метою завадити країні приєднатися до НАТО. Йдеться про скандал, який стався 21 січня.

Тоді лідер партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан публічно спалив екземпляр Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі. Подробиці щодо російської провокації з'ясував Інститут досліджень глобальних загроз та демократії Роберта Лансінга (RLI).

Там повідомляють, що Росія просто використала Палудана у своїх інтересах через місцевого журналіста Чанга Йоханнеса Фріка, який, ймовірно, є агентом ГРУ РФ.

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"Російська військова розвідка, ймовірно, використала нічого не підозрюючого Палудана за посередництвом Чанга Йоханнеса Фріка, який, за численними ознаками, є агентом ГРУ РФ, завербованим для проведення психологічних операцій. Місце проведення акції – територія перед посольством Туреччини в Стокгольмі – було обрано не випадково, оскільки атака була спрямована на Анкару", – повідомляє RLI.

На думку RLI, така провокація з боку Кремля була спрямована на підвищення рівня терористичної загрози, а також, щоб завадити Швеції інтегруватися в НАТО. Примітно, що операцію було проведено напередодні візиту до Швеції глави Міноборони Туреччини, яка наразі блокує заявку країни в НАТО.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія вирішили приєднатися до НАТО після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у травні 2022-го року. Наразі вступ Швеції до НАТО ратифікували 28 країн-членів Альянсу з 30. Цей процес блокують лише Туреччина та Угорщина.

22 січня біля турецького посольства в Стокгольмі ультраправий політик Расмус Палудан і його прихильники публічно спалили Коран. Це обурило Туреччину.

23 січня турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що він обурений діями активістів у Стокгольмі та відзначив, що не збирається підтримувати країну, яка захищає терористів, у вступі до НАТО.

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