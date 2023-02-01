Місцеві події всередині Швеції мали значний вплив на важливі міжнародні процеси.

"Корисні ідіоти" всередині Швеції допомагають зовнішнім силам зірвати вступ країни до НАТО. Про це заявив шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон на зустрічі з лідерами парламентських партій, пише шведське видання SVT.

За словами прем'єра, антитурецькі акції в Стокгольмі, що відбулися останнім часом, не тільки викликали гнів турецької влади, але й показали вплив окремих локальних подій на великі міжнародні події.

Зокрема Крістерссон згадав акцію з "повішенням" опудала, що імітує турецького президента Реджерпа Ердогана, і спалення Корану.

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"Окремі особи і групи, які здійснюють подібні дії, стають корисними ідіотами для сил, які бажають Швеції зла в нинішній ситуації з безпекою", – заявив прем'єр.

Проблема вступу Швеції до НАТО

У травні минулого року Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО. Однак Туреччина пригрозила заблокувати їхній вступ, оскільки в цих країнах знайшли притулок турецькі дисиденти, яких Анкара вважає терористами.

12 січня 2023 року в Швеції відбулася антитурецька акція, в ході якої було повішено "опудало Ердогана". Це викликало гнів Анкари. 22 січня праві активісти у Швеції публічно спалили Коран, що викликало гнів вже в усьому ісламському світі.

Після цього Ердоган заявив, що тепер вже точно не підтримає членство Швеції в НАТО. Тим часом з'явилися підстави вважати, що ці провокації влаштувала РФ, щоб зірвати розширення НАТО.

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