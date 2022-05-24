Тристоронні переговори між країнами почнуться завтра, 25 травня.

Туреччина хоче отримати від Швеції та Фінляндії письмові гарантії про "припинення підтримки терористів". Це одна з головних умов, щоб Анкара не перешкоджала вступу скандинавських країн до НАТО. Тристоронні переговори між державами почнуться завтра, 25 травня.

Відповідною інформацією поділився міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу. Його коментар опублікувало видання Hürriyet.

"Швеція і Фінляндія повинні припинити підтримувати терористів, ми хочемо від них письмової угоди щодо конкретних кроків. Швеція і Фінляндія хотіли направити до нас делегації, і наш президент прийняв цю пропозицію, сказавши, що наш пріоритет — це дипломатія", — заявив Чавошоглу.

За словами міністра закордонних справ, делегації Фінляндії та Швеції прибудуть до Туреччини сьогоднішнім вечором. А завтра, 25 травня, відбудуться переговори в тристоронньому форматі. Чавошоглу також заявив, що в майбутньому може пройти аналогічна зустріч, але вже за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Це саме його ініціатива, однак МЗС не уточнив, коли відбудуться такі переговори.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав умови, за яких його держава підтримає розширення НАТО. У список входить припинення підтримки терористів, зняття санкцій і ембарго на постачання зброї.

Туреччина проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО: що відомо

У середині травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган несподівано заявив, що його країна не може підтримати розширення НАТО, тому що Фінляндія і Швеція виступають "домом для багатьох терористичних організацій".

Після цього США почали з'ясовувати позицію Анкари щодо вступу скандинавських країн до Альянсу. А генсек НАТО повідомив, що Туреччина не блокуватиме заявки Фінляндії та Швеції.

Тим часом голова провідної фракції Європарламенту — "Європейської народної партії — Манфред Вебер попередив про потенційну ізоляцію Туреччини в НАТО, якщо вона заблокує прийом Фінляндії та Швеції.

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Того ж дня посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

Голова "Партії націоналістичного руху" (ПНД) і найближчий соратник Ердогана Девлет Бахчелі назвав вступ Фінляндії і Швеції в НАТО "несвоєчасним, невиправданим і непотрібним розвитком подій". На його думку, це може продовжити війну в Україні.

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