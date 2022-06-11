За словами турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, в даний час очікується відповідь від РФ.

Турецька влада запропонувала провести чотиристоронню зустріч у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ з приводу розблокування експорту зерна з українських морських портів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Анадолу.

"Наша позиція була викладена досить чітко. Ми очікуємо відповіді російської сторони, як з питання проведення зустрічі, так і інших деталей. Туреччина продовжить акцентувати увагу на цьому питанні", - сказав турецький міністр.

Він нагадав, що у нього відбувся обмін думками з питання поставок зерна з чорноморських портів України з його російським колегою Сергієм Лавровим, який днями відвідав Анкару.

"Я довів до відома Лаврова думку про те, що план ООН (з транспортування зерна з портів України – ред.) є найбільш правильним. Деталі плану повинні бути обговорені сторонами. Ми підкреслили готовність турецької сторони до організації чотиристоронньої зустрічі у форматі ООН-Туреччина-Україна-РФ. Це в підсумку є ініціативою ООН", - сказав міністр.

Чавушоглу підкреслив, що усунення перешкод на шляху експорту з Чорного моря становить життєве значення для слаборозвинених країн.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня стало відомо, що Росія готова обговорювати з Туреччиною безпеку суден з зерном, які будуть відпливати з портів України. Однак, в обмін на забезпечення транспортування зерна, соняшнику та соняшникової олії з України, РФ вимагає усунути перешкоди на шляху експорту російських товарів.

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