Турецький президент зазначив, що поки ці країни не виконають висунуті вимоги, позиція Анкари не зміниться.

Позиція офіційної Анкари щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО не зміниться поки не будуть виконані її вимоги.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на з'їзді правлячої Партії справедливості і розвитку.

"Поки наші очікування не виправдаються, ми не змінимо нашу позицію щодо розширення НАТО", - заявив він.

Крім того, Ердоган заявив, що країни Заходу почали погоджуватися з ідеєю Туреччини про необхідність реформувати Раду Безпеки ООН.

"Пропозиція з приводу реформування РБ ООН, яку ми висуваємо вже багато років, виглядає успішною. У світі більше п'яти [країн-членів Радбезу]. Тепер вони самі почали... говорити, що треба реформувати Раду Безпеки ООН. Вони прийдуть до того, про що ми говоримо", - сказав глава держави.

Зазначимо, турецька влада вже багато років активно виступає за реформування системи ООН. Ці заклики почастішали через напад РФ на Україну.

У зв'язку з цим президент Туреччини зазначив, що через війну в Україні в Європі спостерігається паніка.

"У той час як наша країна вже 11 років успішно справляється з нелегальною міграцією з Сирії, ми спостерігаємо паніку в Європі через російсько-українську кризу. Ми молимося, щоб світ якомога швидше вийшов з пережитого ним критичного періоду", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Ердоган заявив, що Туреччина ще не отримала ніяких конкретних пропозицій щодо подолання своїх занепокоєнь з приводу заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО, проти яких виступає Анкара.

У травні Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Вони сподівалися, що це буде швидкий процес. Але Туреччина, давній член Альянсу, виступила проти членства Швеції та Фінляндії на тій підставі, що вони підтримують групи, які вона вважає терористами.

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