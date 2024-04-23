Європа не буде робити перепочинок у своїх зусиллях з надання допомоги Києву після рішення Палати.

Схвалений Палатою представників США пакет з допомогою Україні спонукатиме країни ЄС надавати активнішу підтримку.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Politico. За її словами, Європа не буде робити перепочинок у своїх зусиллях з надання допомоги Києву після рішення Палати. У цьому контексті вона згадала свою розмову з президентом США Джо Байденом напередодні.

"Я сказала президенту Байдену, що це рішення (Палати представників - УНІАН) заохотить Європу до подальшого посилення власної військової підтримки України", - сказав фон десь Ляєн.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно, тому що це правильно. А також тому, що альтернатива поставила б під загрозу нашу власну свободу", – підкреслила президентка ЄК.

Крім того, фон дер Ляєн привітала рішення Палати, яке, як очікується, незабаром буде схвалене Сенатом і підписане Байденом, і назвала його поворотним моментом у війні, який підніме дух українців після місяців поганих новин і поразок.

"Історичне двопартійне рішення Конгресу США матиме величезний психологічний ефект і реально змінить ситуацію на полі бою", – сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що "відновлена підтримка підніме бойовий дух всієї країни". Окремо фон дер Ляєн зазначила, що Європа також надала "безпрецедентну" підтримку Києву.

"Цього тижня Європейський Союз та його держави-члени вже нададуть Україні та українцям в Європі допомогу на суму майже 100 мільярдів євро. І ми вже домовилися про ще десятки мільярдів євро, які надійдуть у наступні роки", – додала президентка ЄК.

Допомога США

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала надання військової допомоги союзникам.

Ще до голосування в Пентагоні сказали, що готуються оперативно відправити пакет озброєнь для України в разі його підтримки Сенатом і президентом.

За даними ЗМІ, Білий дім готується відправити Україні більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги. До нього увійде артилерія, засоби протиповітряної оборони та бронетехніка.

Вас також можуть зацікавити новини: