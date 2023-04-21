Столтенберг заявив про досягнення консенсусу між усіма країнами-членами щодо майбутнього України в НАТО.

Всі союзники по НАТО досягли консенсусу і домовилися, що Україна в майбутньому стане членом Альянсу.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Skynews. Виступаючи перед зустріччю контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн в Німеччині, він також заявив, що після закінчення війни Україна повинна мати "стримування для запобігання нових атак".

При цьому Столтенберг наголосив, що наразі основна увага приділяється тому, щоб Україна здобула перемогу над РФ.

Відео дня

Нагадаємо, вчора генсек НАТО відвідав Київ з неанонсованим візитом. Тоді ж український президент Володимир Зеленський прокоментував, що цей візит українська влада трактує як знак, що "Альянс готовий починати нову главу у відносинах з Україною".

Видання звернуло увагу, що у Києві Столтенберг також говорив про майбутнє України в НАТО. "Гідне України місце - в НАТО", - підкреслив генсек.

Примітно, що станом на сьогодні військові країн-слін НАТО навчили десятки тисяч українських військовослужбовців і надали лише військову допомогу на суму 65 млрд євро.

Шлях України до НАТО

Влада України заговорила про бажання вступити в НАТО за президента Віктора Ющенка, проте на вирішальному саміті Альянсу в 2008 році Києву відмовили у наданні ПДЧ щодо членства в НАТО.

З новою силою про вступ до Альянсу заговорили вже за Зеленського. 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку. Того ж дня Столтенберг заявив, що двері Альянсу для України відчинені, але зараз увагу зосереджено на підтримці захисту України від РФ.

А 6 квітня стало відомо, що США, Німеччина і Угорщина виступили проти надання Україні "дорожньої карти" для членства в НАТО на липневому саміті Альянсу.

Цікаво, що підтримка ідеї вступу до НАТО серед населення України досягла рекордного рівня.

Вас також можуть зацікавити новини: