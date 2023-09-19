Азербайджан тим часом вимагає виведення військ Вірменії з Карабаху.

Вірменія не має наміру розпочинати військові дії з Азербайджаном через ситуацію в Карабасі.

Як передає Report, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

"Вірменія не бере участі у військових діях. Нині ми не будемо робити жодних необдуманих дій", - заявив він.

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Пашинян також зазначив, що "з різних місць" лунають заклики до перевороту.

"Вірменська держава в цих умовах має реагувати в рамках законодавства. Не можна давати можливість окремим політичним силам, людям ставити під удар державність Вірменії", - заявив він під час прямого ефіру у соцмережах.

Пашинян скликав екстрене засідання Радбезу Вірменії, на якому заявив, що Росія не попередила Єреван про початок бойових дій у Карабасі.

Азербайджан тим часом вимагає виведення військ Вірменії з Карабаху – про це заявляє Міністерство закордонних справ країни 19 вересня.

"Єдиним шляхом досягнення миру та стабільності в регіоні є безумовне та повне виведення вірменських збройних сил з Карабахського регіону Азербайджану та розпуск так званого режиму", – йдеться в заяві відомства.

Ситуація в Карабасі - подробиці

Раніше Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного. Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що його країна готова розблокувати всі транспортні та економічні коридори.

19 вересня у Карабасі відновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану заявило, що знищуються позиції військових Вірменії.

У травні Вірменія була готова визнати Карабах частиною Азербайджану за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

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