За даними джерел, Франція хоче внести свої корективи у попередню домовленість про фінансування поставок боєприпасів.

Влада Франції, ймовірно, блокує рішення Євросоюзу щодо фінансування постачань боєприпасів Україні.

Про це повідомляє польське агентство PAP з посиланням на слова високопосадовця Євросоюзу. Видання нагадало, що рішення про фінансування постачання боєприпасів Києву було ухвалене на саміті ЄС у березні і передбачало виділення на це 2 млрд євро з Європейського фонду миру. Але юридично воно ще не узгоджене.

Згідно з домовленістю, половина суми має піти на відшкодування постачань боєприпасів зі складів країн ЄС, але в даний час в них на складах немає достатньої кількості боєприпасів, саме тому виникла ідея закупівель в інших країнах.

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"Проти цієї ідеї виступила Франція. У цій ситуації виходом було б отримання боєприпасів від третьої держави в якості пожертви, а потім відшкодування зі складів держави-члена шляхом передачі цій державі іншого озброєння", – пояснило ситуацію джерело видання.

Ще більшою проблемою стала друга частина суми. Вона має бути призначена на спільне замовлення у європейської промисловості, а саме у Польщі, Франції та Німеччини.

"Французька сторона перед святами заблокували рішення ЄС щодо другого мільярда євро. У проекті був запис про те, що боєприпаси мають бути відшкодовані на підставі запитів України. Але Париж хоче, не пояснюючи чому, викреслити це положення. Це означає можливість відшкодування і за ті боєприпаси, які Україна не просила. Додатково до рішення про боєприпаси Франція хоче додати можливість відшкодування постачання ракет", – розповів деталі високопосадовець.

Більшість членів ЄС протестують проти таких змін, серед них і Польща. Польська сторона також висловила розчарування, що ЄС не може дійти згоди і це важко буде пояснити українським партнерам.

Європейський фонд миру

Європейський фонд миру створено у березні 2021 року для фінансування заходів політики безпеки, пов'язаної із військовими та оборонними питаннями.

У березні Рада ЄС ухвалила рішення збільшити обсяг фінансування Європейського фонду миру до 7,979 млрд євро до 2027 року. Зокрема, було схвалено виділення додаткових 2 млрд євро для задоволення потреб України в боєприпасах.

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