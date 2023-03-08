Посли ЄС схвалили сьогодні відповідне рішення.

Європейський Союз збільшив на 2 мільярди євро бюджет Європейського фонду миру, який фінансує постачання зброї Україні.

Про це повідомляє в Twitter шведське головування.

"Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для європейського фонду миру. Це рішення посилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів", - йдеться в повідомленні.

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Допомога Україні під час війни

12 грудня 2022 року в Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається оборонна допомога Україні. Зокрема, фінансову верхню межу фонду було збільшено до 2 млрд євро в 2023 році і до 5,5 млрд євро до 2027 року.

13 лютого 2023 року Фінляндія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні.

15 лютого 2023 року Британія запропонувала створити багатомільйонний фонд на підтримку України.

23 лютого 2023 року стало відомо про те, що Британія збільшить виробництво зброї для допомоги Україні та поповнення запасів.

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