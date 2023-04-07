На це, на думку аналітиків, натякають заходи в рамках візиту.

Французького президента Еммануеля Макрона незвичайною щедро зустріли в Китаї. На думку аналітиків, такий прийом — це спроба Китаю залучити одного з ключових членів Європейського Союзу на свою сторону в протистоянні з США.

Як повідомило Reuters, лідер Китаю Сі Цзіньпін запросив Макрона в колишню резиденцію свого батька в Гуанчжоу. Президент КНР рідко влаштовує такі заходи під час візитів іноземних офіційних осіб. За словами дипломатів, це показує, яке значення для Пекіна має Франція. Адже зараз Піднебесна активно шукає союзників проти, як раніше висловився Сі Цзіньпін, "всебічного стримування, оточення і придушення" Китаю з боку США.

"У всіх китайських зовнішньополітичних кампаніях відносини між США і Китаєм йдуть підтекстом... тому співпраця з будь-якою країною, особливо середньою або великою державою, такою як Франція, — це те, що вони спробують зробити, щоб протистояти США", — сказав Чжао Суйшен, професор китаєзнавства і зовнішньої політики в Денверському університеті.

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Аналітик Rhodium Group Ной Баркін висловив схожу думку. За його словами, головна мета Китаю — не допустити тісного зближення Європи і Сполучених Штатів. І в цьому плані Пекін вважає Макрона своїм найважливішим партнером.

Жан-П'єр Раффарен, колишній прем'єр-міністр Франції, який багато їздив до Китаю, розповів журналістам в кулуарах церемонії підписання угоди у Великому народному залі, що харизма Сі Цзіньпіна справила певний вплив на Макрона: "Хіба дипломатія, в той чи інший момент, не є трохи лестощами? У людських стосунках завжди є трохи цього. Кожна сторона грає з цим".

Як повідомили джерела Reuters, у Вашингтоні скептично ставляться до дипломатичної взаємодії Китаю і Франції. У США вважають, що КНР хотіла б зблизитися з Європою в економічному плані на тлі потенційного погіршення відносин ЄС і Штатів. Однак такий сценарій в американському уряді вважають малоймовірним.

Вашингтон зайняв вичікувальну позицію і спостерігає за розвитком відносин КНР і Франції. А тим часом аналітики вважають, що Макрон не отримав багато користі від візиту. Президент привіз з собою подарунки і велику бізнес-делегацію, але нічого не отримав натомість.

Поїздка Макрона до Китаю: що відомо

Французький лідер в ході візиту заявив: "Російська агресія в Україні завдала удару по (міжнародній) стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями і повернете всіх за стіл переговорів".

У відповідь Сі Цзіньпін закликав "якнайшвидше" розпочати мирні переговори для завершення війни, яку він традиційно назвав "кризою".

Китайський президент також пообіцяв Макрону зателефонувати своєму українському колезі Володимиру Зеленському, коли прийде час.

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