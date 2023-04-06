Боррель відвідає Китай з триденним візитом.

Верховний представник Євросоюзу з зовнішньої політики Жозеп Боррель відвідає Китай наступного тижня.

Як зазначає Reuters, цей візит продовжить серію поїздок до Пекіна високопоставлених європейських чиновників. Зокрема, Боррель відвідає Китай з триденним візитом - 13 по 15 квітня, повідомив речник ЄС із закордонних справ Пітер Стано.

В даний час у Пекіні перебувають президент Франції Еммануель Макрон і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Їхня мета переконати керівника Китаю Сі Цзіньпіна використати свій вплив на президента РФ Володимира Путіна, щоб допомогти закінчити війну в Україні.

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Видання нагадало, що Боррель анонсував минулого місяця, що "незабаром" відвідає Китай, і заявив, що партнерство Пекіна з Москвою має межі, незважаючи на офіційну риторику про протилежне.

Візити європейських політиків у Китай

Минулого тижня Пекін відвідував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. У діалозі з Сі Цзіньпіном він торкався теми війни в Україні. Але, що відповів китайський лідер з цього приводу Санчес не повідомив.

А вчора до Пекіну прибули Урсула фон дер Ляєн і Еммануель Макрон. ЗМІ повідомили, що за підсумками переговорів, Сі погодився на діалог з українським президентом Володимиром Зеленським. Але за даними видання Politico, Сі Цзіньпін так і не змінив думку про війну в Україні.

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