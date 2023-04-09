Французький лідер зауважив, що до переговорів треба готуватися, але поки що вони навряд чи відбудуться.

Президент Франції Еммануель Макрон несподівано заявив, що зараз не час для перемовин між Україною та Росією. Натомість, він визнав, що "погода зараз військова".

Як заявив Макрон в інтерв'ю газеті Les Échos під час нещодавнього візиту в Китай, українці продовжують боронити свою землю, а партнери їм у цьому допомагають.

"Я думаю, що Китай робить те ж саме спостереження, що і ми, а саме, що сьогодні погода військова. Українці чинять опір, а ми їм допомагаємо. Зараз не час для переговорів, навіть якщо ми їх готуємо і якщо ми повинні розставити віхи", - зазначив Макрон.

Французький лідер також наголосив, що метою його переговорів з Сі Цзіньпіном є консолідація підходів щодо війни. Зокрема, підтримка принципів Статуту ООН, чітке нагадування про ядерну енергетику, гуманітарне право, захист дітей та прагнення до тривалого миру. Макрон зауважив, що саме Китай повинен зробити висновки про наслідки того факту, що російський диктатор Володимир Путін розмістив ядерну зброю в Білорусі через кілька днів після того, як він взяв на себе зобов'язання не робити цього.

Макрон також розповів, що китайський лідер говорив про європейську архітектуру безпеки.

"Але не може бути європейської архітектури безпеки, доки в Європі існують країни, що зазнали вторгнення, або заморожені конфлікти. Тож ви бачите, що з усього цього випливає спільна матриця. Чи є Україна пріоритетом для китайської дипломатії? Можливо, ні. Але цей діалог дає можливість пом'якшити коментарі, які ми чули про певну самозаспокоєність з боку Китаю щодо Росії" - сказав Макрон.

Позиція Франції щодо війни в Україні

Франція обіцяла підтримувати Україну в її захисті від російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно. Однак з початку повномасштабного вторгнення лідер країни Макрон часто дзвонив Путіну, пояснюючи свої дзвінки спробою посприяти в переговорах. Крім того, він закликав "не принижувати Росію".

У травні президент України Володимир Зеленський розповів, що президент Франції пропонував йому піти на територіальні поступки Росії. Взимку Макрон заявив, що Росії потрібно буде надати "гарантії власної безпеки" у переговорах. Ця заява викликала хвилю обурення в європейських країнах.

В одному з останніх інтерв'ю він сказав, що повний розгром Росії "ніколи не був і не буде позицією Франції". Згодом ЗМІ повідомили, що під час лютневої поїздки Володимира Зеленського до Європи президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц на тристоронній зустрічі в Парижі намагалися переконати президента України почати мирні переговори з Росією.

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